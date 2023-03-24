В Орловской области «Знаменский СГЦ» планирует вложить более 250 млн рублей в развитие производства

Занимающееся в Орловской области производством свинины и поставками генетического материала для свиноводства ООО «Знаменский СГЦ» планирует вложить в развитие производства более 250 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

На какие именно работы пойдут средства, не уточняется. Но предприятие планирует дополнительно создать 117 рабочих мест, рассказали в пресс-службе.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Знаменский СГЦ» зарегистрировано в Орловской области в январе 2006 года для разведения свиней. Уставный капитал — 7,4 млн руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 11,9 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млрд. Гендиректором является Елена Климова. Единственный учредитель — московское ЗАО «Акционерная внешнеэкономическая компания "Эксима"». Крупнейшим акционером является Николай Демин — 19%. По 12% принадлежит Елене Климовой и Михаилу Тимошину, по 9% — Виктору Березину, Сергей Котеченкову, Владимиру Куфакову и Сергею Хореву. Еще 6% в собственности у Олега Морозова, 3% — у Олега Сидоряка, 1% — у Надежды Голубевой. Владельцы 11% не раскрываются.

Общая численность единовременного содержания поголовья на предприятии достигла 420 тыс. голов. В 2022 году было реализовано 834 тыс. голов. В прошлом году компания вложила 317 млн руб. в развитие производства и создала 55 новых рабочих места.

В облправительстве отметили, что «Знаменский СГЦ» демонстрирует рост партнеров на российском рынке и в ближнем зарубежье. В частности, налажены «активные экспортные поставки» мясной продукции в Гонконг, Вьетнам, Казахстан и Узбекистан.

Сколько «Знаменский СГЦ» готовился инвестировать в развитие ранее, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На Орловщине вкладываются в риски».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте