Плату за детсады для кстовчан и «старого» Нижнего Новгорода унифицировали

Раньше в «старом» Нижнем Новгороде деления по часам не было, и плата для этой возрастной группы составляла 191,05 руб. В Кстовском районе не было деления по возрасту, оно было в зависимости от времени нахождения в дошкольном учреждении. Плата начиналась от 37,8 руб. за пятичасовое пребывание ребенка с одним приемом пищи до 177,45 руб. за 24-часовое пребывание.