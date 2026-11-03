Плату за детсады для кстовчан и «старого» Нижнего Новгорода унифицировали
В Нижнем Новгороде с 3 ноября 2026 года унифицировали родительскую плату за детсады в «старой» части городского округа и Кстовском районе. Об изменениях сообщили в мэрии. Максимальная плата повысится с 211,26 до 224,55 руб. в день.
Для всех районов Нижнего Новгорода плата за детей до трех лет в группах с пребыванием от 10,5 до 12 часов составила 166,95 руб., 24 часа — 203,07 руб.
Раньше в «старом» Нижнем Новгороде деления по часам не было, и плата для этой возрастной группы составляла 191,05 руб. В Кстовском районе не было деления по возрасту, оно было в зависимости от времени нахождения в дошкольном учреждении. Плата начиналась от 37,8 руб. за пятичасовое пребывание ребенка с одним приемом пищи до 177,45 руб. за 24-часовое пребывание.
Плата за детей от трех до семи лет составит 177,03 руб. за пребывание от 10,5 до 12 часов и 224,55 руб. — за 24 часа.
В «старом» Нижнем Новгороде раньше плата составляла 211,26 руб. без деления по времени пребывания.
В мэрии напомнили, что для ряда категорий граждан действуют льготы.