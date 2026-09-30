Избранный в Госдуму липецкий вице-губернатор вошел во фракцию «Новых людей»

Заместитель губернатора Липецкой области Сергей Курбатов, который избрался в новый созыв Государственной думы в качестве самовыдвиженца, вошел во фракцию партии «Новые люди». Как пишет «Ъ», после выборов фракция прибавила шесть мандатов по спискам и стала четвертой по численности в думе (19 кресел), обойдя «Справедливую Россию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов

Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

Господин Курбатов избрался по округу № 115, где у «Единой России» не было своего кандидата. Впрочем, еще весной вице-губернатор планировал участвовать в выборах именно от этой партии: он объявил, что примет участие в праймериз после встречи с главой региона Игорем Артамоновым, который поддержал его кандидатуру. Однако через полтора месяца господин Курбатов заявил, что пойдет на выборы самовыдвиженцем.

Чиновник рассказал, что принял решение после десятков встреч с жителями муниципалитетов: «Я почувствовал, что мне точно не хочется на этом этапе делить жителей по их партийным предпочтениям. Самовыдвижение позволяет мне быть в будущем депутатом для всех — и для сторонников разных партий, и для беспартийных». Господин Курбатов допускал, что в его решении будут искать хитрые политические ходы, но исключал их наличие: «Я искренне благодарен "Единой России" за возможность участвовать в праймериз, за поддержку, за честный и открытый диалог. Со многими членами партии нас объединяют общие ценности: поддержка курса президента и губернатора, забота о людях, развитие страны и нашей Липецкой области. Эти ценности — мои, и они остаются со мной».

Издание «Площадь» со ссылкой на источники сообщало, что господин Курбатов снялся с предварительного голосования из-за того, что не успел в установленный срок загрузить на портал праймериз видеоролики с самопрезентацией и программным обращением. В разговоре с «Ъ-Черноземье» господин Курбатов назвал эти сведения догадками, за которыми ничего нет: «Конечно же, ролики были изготовлены в сроки».

Сергей Толмачев