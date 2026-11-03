Воронежская «Лискимонтажконструкция» подала в суд на «Лискитрубпром»

Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск местного АО «Лискинский завод монтажных заготовок» («Лискимонтажконструкция») к московскому ООО «Лискитрубпром» на 54,2 млн руб. Третьим лицом указано столичное же ООО «ЛМК-Инжиниринг». Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.