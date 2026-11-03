Воронежская «Лискимонтажконструкция» подала в суд на «Лискитрубпром»
Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск местного АО «Лискинский завод монтажных заготовок» («Лискимонтажконструкция») к московскому ООО «Лискитрубпром» на 54,2 млн руб. Третьим лицом указано столичное же ООО «ЛМК-Инжиниринг». Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Бенефициарных связей между истцом и ответчиком нет. В начале 2023 года АО «Ликскимонтажконструкция» перешло под контроль топ-менеджера «Газпрома» Алексея Кахидзе, выкупившего бизнес у основателя Николая Белоконева. ООО «Лискитрубпром» принадлежит своему гендиректору Дмитрию Завьялову (26% напрямую и 74% — через московское ООО торговый дом «КПСР»). ООО «ЛМК-Инжиниринг» зарегистрировано по одному адресу с «Лискитрубпром», до мая 2026 года было под контролем торгового дома «КПСР», а до 1 июля владело ответчиком.
Для «Лискимонтажконструкции» это не первый крупный судебный спор. В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал о разбирательстве завода со структурой «Синары» — уральского ООО «Синарастройкомплект». Арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск воронежского предприятия на 239,5 млн руб., одновременно полностью взыскав с него встречные требования уральской компании на 187,2 млн руб. Летом апелляция подтвердила отказ «Лискимонтажконструкции» во взыскании 311,2 млн руб. убытков по сорванному контракту с той же структурой.