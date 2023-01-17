Трубные времена настали

Как стало известно «Ъ-Черноземье», воронежский производитель труб большого диаметра «Лискимонтажконструкция» после смены собственников может продолжить работу как структура «Газпрома». Предприятие выкупил у основателя Николая Белоконева в интересах госкорпорации ее топ-менеджер Алексей Кахидзе. Завод планируется модернизировать под выпуск оборудования в том числе для производств СПГ, которые «Газпром» анонсировал в регионе. Эксперты оценивают сделку примерно в 10 млрд руб., отмечая, что предприятие могло быть продано основному клиенту с большой скидкой из-за «стагнации» на трубном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Производство труб большого диаметра под Воронежем переходит под контроль «Газпрома»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Производство труб большого диаметра под Воронежем переходит под контроль «Газпрома»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Смену собственника «Лискимонтажконструкции» подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев во время недавнего визита на предприятие в Лискинском районе. «Обсудил будущее завода с новым инвестором Алексеем Кахидзе. Убедился, что завод продолжит развиваться»,— сообщил губернатор.

Алексей Кахидзе известен как председатель совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии», планирующего инвестировать 10 млрд руб. в три малотоннажных производства сжиженного природного газа (СПГ) в Воронежской области. Формальных связей с юрлицами «Лискимонтажконструкции» у нового владельца, по данным «СПАРК-Интерфакс», пока нет, однако из числа бенефициаров завода к началу 2023 года уже вышел его прежний владелец и основатель Николай Белоконев.

В ООО «Лискимонтажконструкция» (одно из основных торговых юрлиц предприятия) 100% с конца декабря 2022-го принадлежат московскому ООО «Актум ЛМК», которое было создано под сделку еще в октябре 2021 года. Эта компания, в свою очередь, принадлежит Владимиру Гаврилову (99%) и Александру Клопову (1%). Гендиректором ООО «Лискимонтажконструкция» накануне вместо господина Белоконева стал Сергей Цивилев. Также «Актум ЛМК» стал собственником еще одной торговой компании завода ООО «Группа ЛМК». Состав акционеров основного юрлица завода ЗАО «Лискимонтажконструкция» не раскрывается, но господин Белоконев продолжает выступать его гендиректором. Еще в 2021 году «Актум ЛМК» обращался в ФАС за согласованием покупки 100% акций ЗАО и позднее получил необходимое согласие.

У новых контролирующих лиц завода есть и непроизводственные активы. Так, господин Гаврилов, помимо того что владеет долями в восьми московских компаниях, является гендиректором пяти юрлиц, в том числе ООО «Репетиционная база театра балета Аллы Духовой "Тодес"», а господин Цивилев выступает руководителем Фонда поддержки кинематографа Стивена Сигала.

Несколько высокопоставленных источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти сообщили, что после завершения сделки «Лискимонтажконструкция» будет работать в структуре и под контролем «Газпрома», представителем которого является господин Кахидзе. «Предприятие теперь точно будет хорошо обеспечено заказами от госкорпорации. В том числе по новой номенклатуре, связанной с производством СПГ. Изготовление этого оборудования потребует расширения мощностей завода и его модернизации»,— отметил один из собеседников «Ъ-Черноземье».

Господин Белоконев, по данным «Ъ-Черноземье», может остаться руководителем «Лискимонтажконструкции» как минимум на полгода. «Об этом его просят сами новые собственники. Опыт и связи Николая Викторовича как основателя предприятия незаменимы в переходный период, несмотря на то что он уже давно планирует уйти на заслуженный отдых из-за возраста»,— сказал один из источников «Ъ-Черноземье».

Представители господина Кахидзе планируют прокомментировать сделку «Ъ-Черноземье» позднее. Связаться с господином Белоконевым вчера не удалось.

ЗАО «Лискимонтажконструкция» (Лискинский завод монтажных заготовок) — один из крупнейших российских производителей деталей для технологических трубопроводов и прямошовных труб большого диаметра. Их производство было открыто в 2017 году за 4,5 млрд руб. Всего предприятие способно выпускать 120 тыс. т труб в год. По данным компании, среди заказчиков ее продукции — «Газпром», «Газпромнефть», «Роснефть», СИБУР, НОВАТЭК. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 6,7 млрд руб., чистая прибыль — 830 млн руб. Более актуальные данные не раскрывались.

По данным «Ъ-Черноземье», господин Белоконев планировал продажу предприятия еще около пяти лет назад. Обсуждалась и передача актива иностранным инвесторам, но дальше всего заходило обсуждение сделки с российским конкурентом. В 2019–2020 годах основным претендентом на актив считалась «Северсталь», у которой уже есть производство большого диаметра. Переговоры, которые подтверждали несколько источников в региональной власти, шли около года, но не увенчались успехом.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает сумму сделки в $150–200 млн (10–13 млрд руб. по курсу ЦБ на 16 января), отмечая, что покупатель «мог получить большой дисконт». «Учитывая ситуацию на отечественном рынке труб большого диаметра (ТБД) и в нефтегазовом комплексе, размер доходов, кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, вряд ли сумма продажи была максимальной, хотя при обычных условиях "Лискимонтажконструкция" могла стоить примерно $500 млн (около 35 млрд руб.)»,— полагает господин Хазанов.

«Положение на внутреннем рынке ТБД больше похоже на стагнацию. Проекты, требующие значительных объемов подобных труб, завершены. Новых, по сути, и нет, за исключением "Силы Сибири — 2". Однако по нему крупных закупок ТБД в ближайшее время не предвидится,— пояснил эксперт.— Отечественных производителей стальных труб в определенной степени выручает программа газификации, реализуемая "Газпромом", но объем потребностей в ее рамках не беспределен».

Господин Хазанов считает, что переход воронежского предприятия под контроль «Газпрома» пойдет на пользу обеим сторонам сделки: «Завод обеспечивает себе гарантированные заказы от главного игрока газового рынка России. "Газпром", в свою очередь, получает производителя ТБД, отводов и прочей арматуры и снижает зависимость от сторонних поставщиков».

Сергей Калашников