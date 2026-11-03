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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Средняя Волга

Неорошенные премии

Минсельхоз РФ требует у саратовского депутата Дмитрия Полуляха 5 млн рублей
Минсельхоз России и прокуратура требуют 5 млн руб. премий, которые выписал себе врио директора ФГБУ «Управление „Саратовмелиоводхоз“», депутат Саратовской облдумы Дмитрий Полулях. По данным “Ъ”, министерство нашло выплаты безосновательными, тогда как господин Полулях называет их законными. Первое заседание назначено на 18 ноября; иск подан на фоне уголовного дела о хищении премий сотрудников управления на 21 млн руб., фигурантами которого стали двое заместителей главы.
Дмитрий Полулях возглавляет «Саратовмелиоводхоз» с весны 2020 года

Дмитрий Полулях возглавляет «Саратовмелиоводхоз» с весны 2020 года

Единая Россия

Энгельсский районный суд Саратовской области принял к производству иск Минсельхоза России и прокурора к врио директора ФГБУ «Управление „Саратовмелиоводхоз“», депутату Саратовской областной думы Дмитрию Полуляху о взыскании 5 млн руб. неосновательно начисленных ему премий. Заседание по делу назначено на 18 ноября. В самом министерстве проверку стимулирующих выплат в подведомственном учреждении не афишировали. По данным источника “Ъ”, знакомого с ее результатами, ведомство пришло к выводу, что оснований для премирования руководителя не имелось. За какой период начисления признаны необоснованными, собеседник не уточнил.
Иск поступил в суд 8 сентября и был принят к производству спустя неделю; дело рассматривает судья Светлана Шестакова. Одновременно с принятием заявления суд выдал исполнительный документ, направленный в Энгельсское районное отделение судебных приставов.
Согласно приказу Минсельхоза от 19 июня 2019 года, премия по итогам работы руководителю такого учреждения выплачивается исключительно по решению самого министерства — и только при достижении показателей эффективности. Своей подписи директора для собственной премии недостаточно: решение о стимулирующих выплатах руководитель принимает лишь в отношении заместителей и главного бухгалтера.

Дмитрий Полулях, 52 года, уроженец Энгельса, возглавляет «Саратовмелиоводхоз» с весны 2020 года — и все шесть с половиной лет остается в статусе временно исполняющего обязанности: приказа о полноценном назначении в открытых источниках не публиковалось. До перехода в Саратов он с ноября 2019 года занимал пост заместителя директора по экономике и финансам ФГБУ «Управление „Самарамелиоводхоз“», а ранее руководил транспортными предприятиями Самары, Астрахани и Ставрополя и департаментом транспорта самарской мэрии. С сентября 2022 года господин Полулях — депутат облдумы от «Единой России», с осени 2025-го возглавляет комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Иск к руководителю учреждения последовал спустя полгода после возбуждения уголовного дела о премиях в «Саратовмелиоводхозе». 2 марта 2026 года СУ СКР по Саратовской области сообщило о первых задержаниях. Фигурантами стали двое заместителей директора ФГБУ — 67-летний Василий Гордиенко и 51-летний Сергей Чащин. По версии следствия, в 2020–2025 годах они собирали с подчиненных выплаченные тем премии — свыше 21 млн руб. (ч. 4 ст. 159 и пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Разработку схемы вели сотрудники областного УФСБ; господин Чащин помещен под домашний арест. Фигурирует ли в деле Дмитрий Полулях не сообщалось.
ФГБУ «Управление „Саратовмелиоводхоз“» — один из крупнейших мелиоративных операторов Поволжья. С августа 2021 года, по решению Минсельхоза РФ, к саратовскому учреждению присоединены «Самара-», «Ульяновск-», «Мордов-» и «Пензмелиоводхоз», в структуре ФГБУ — 11 филиалов и свыше 200 тыс. га орошаемых земель. Ранее министерство уже фиксировало в учреждении финансовые нарушения. По итогам проверки 2022 года сумма претензий составила 38,8 млн руб., большая часть которых пришлась на оплату невыполненных работ по контракту с самарским ООО «Белстрой» на реконструкции Комсомольской оросительной системы.
Виновным внутренняя проверка ФГБУ назвала заместителя директора Сергея Чащина, однако привлечь его к дисциплинарной ответственности не удалось — истек срок давности.
В соседней Самаре аналогичный спор дошел до приговора. Бывший врио директора «Самарамелиоводхоза» Андрей Хохлов, выплачивавший себе премии и материальную помощь без решения учредителя, был осужден за растрату и превышение полномочий; в ноябре 2022 года Самарский облсуд назначил ему условный срок — два года пять месяцев.
Дмитрий Полулях в беседе с “Ъ” назвал все оспариваемые Минсельхозом премии законными.
Никита Маркелов