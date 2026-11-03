Неорошенные премии

Дмитрий Полулях, 52 года, уроженец Энгельса, возглавляет «Саратовмелиоводхоз» с весны 2020 года — и все шесть с половиной лет остается в статусе временно исполняющего обязанности: приказа о полноценном назначении в открытых источниках не публиковалось. До перехода в Саратов он с ноября 2019 года занимал пост заместителя директора по экономике и финансам ФГБУ «Управление „Самарамелиоводхоз“», а ранее руководил транспортными предприятиями Самары, Астрахани и Ставрополя и департаментом транспорта самарской мэрии. С сентября 2022 года господин Полулях — депутат облдумы от «Единой России», с осени 2025-го возглавляет комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.