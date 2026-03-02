Двух заместителей директора «Саратовмелиоводхоза» подозревают в хищении 21 млн

В Саратове возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении двух заместителей директора ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз». Их также подозревают в превышении полномочий (ч. 4 ст. 159, п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: ИА «Общественное мнение»

По версии следствия, с 2020-го по 2025 год чиновники собирали деньги с подчиненных. Сотрудникам начисляли и выплачивали премии, после чего часть этих денег у них забирали. Общая сумма, которую таким образом получили заместители директора, превысила 21 млн руб. Эти средства они присвоили и потратили по своему усмотрению.

Схему вскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области. Сейчас по делу продолжаются следственные действия, собираются доказательства.

Нина Шевченко