МИД Белоруссии предложил провести переговоры по Украине в Минске
Минск готов выступить площадкой для переговоров по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.
«Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине»,— сказал господин Рыженков (цитата по «Интерфаксу»).
При этом белорусский министр заявил, что завершение конфликта «невозможно без устранения первопричин, которые годами игнорировались». Он упомянул планы по включению Украины в НАТО и «невыполнение Минских соглашений». «Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа»,— добавил господин Рыженков.
После выборов в Госдуму президент России Владимир Путин заявил о попытках Украины атаковать Москву в дни голосования. Это, по его словам, усложнило ситуацию с переговорами. В Кремле допускали, что трехсторонние переговоры России, Украины и США могут состояться в ближайшее время. Однако конкретные даты и место не определены.
Практический смысл инициативы — предложить место для переговоров, не определяя тем самым ни их начало, ни состав участников. В июне 2026 года Владимир Путин допускал проведение переговоров с Украиной в Минске, если до них дойдет дело; это делает белорусскую площадку приемлемой для Москвы, но не заменяет отдельного согласования с Киевом и других параметров процесса.
Опыт февраля 2022 года показывает, что согласие на Минск может не быть устойчивым: по заявлению Кремля, украинские власти сначала согласились на переговоры там, затем предложили Варшаву и после этого приостановили контакты. Выбор площадки поэтому зависит не только от готовности принимающей стороны, но и от того, сохраняют ли участники согласие с местом и форматом встречи.
В марте 2025 года Александр Лукашенко предлагал организовать в Белоруссии встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского, одновременно отказавшись от роли посредника между Москвой и Вашингтоном. Это оставляет для Минска вариант площадки или организатора, но не автоматически посредника в обсуждаемом трехстороннем формате.