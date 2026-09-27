Минск готов выступить площадкой для переговоров по российско-украинскому конфликту. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«Мы доказали свою способность выступать в качестве надежной договорной площадки. Мы готовы и дальше делать все возможное для скорейшего достижения мира в Украине»,— сказал господин Рыженков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом белорусский министр заявил, что завершение конфликта «невозможно без устранения первопричин, которые годами игнорировались». Он упомянул планы по включению Украины в НАТО и «невыполнение Минских соглашений». «Бесконечная накачка Украины оружием ведет только к уничтожению самой Украины и ее народа»,— добавил господин Рыженков.

После выборов в Госдуму президент России Владимир Путин заявил о попытках Украины атаковать Москву в дни голосования. Это, по его словам, усложнило ситуацию с переговорами. В Кремле допускали, что трехсторонние переговоры России, Украины и США могут состояться в ближайшее время. Однако конкретные даты и место не определены.