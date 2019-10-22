Жители Митино сбежались на шум самолетов

Жители района Митино пожаловались на постоянный шум от самолетов. По новой траектории лайнеры взлетают из Шереметьево и разворачиваются над районом. А после открытия третьей взлетно-посадочной полосы их стало только больше. Уровень шума превышен, что может быть опасно для здоровья, считают жители Митино. Они обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Как Митино из тихого района стал шумным? И смогут ли его жители развернуть самолеты обратно? Об этом — Иван Корякин.

Вечером 21 октября из Шереметьево вылетел Superjet в Мурманск. Сервис Флайтрадар24 нарисовал его траекторию: Сходня, коттеджный поселок Благовещенка на Пятницком шоссе, затем разворот — Красногорск, Митино, Путилково, Химки и дальше на север. Через две минуты тем же маршрутом пролетел Boeing в китайский Гуян и вызвал недовольство на земле. И так продолжается с весны. Первыми не выдержали в Митино и обратились к Дмитрию Медведеву: «Мы за развитие авиации, но то, как бесчеловечно был проложен этот маршрут, мы можем сравнить только с геноцидом нашего населения».

Третья ВПП увеличила пропускную способность Шереметьево с 65 до 100 взлетов и посадок в час. Самолеты пролетают над СЗАО и днем, и ночью. Жителю Митино Дмитрию они мешают не просто спать, но и жить: «Каждую минуту над тобой низко-низко пролетает самолет.

С утра выходишь на работу — тебя провожают самолеты, возвращаешься — они тебя встречают».

Уровень шума в Митино действительно выше нормы. Его измерял Центр гигиены и эпидемиологии Москвы и нашел превышения как днем, так и ночью. Роспотребнадзор обещал направить данные в Росавиацию. Вызывает беспокойство и керосин: самолеты сжигают топливо, что опасно для детей, говорит жительница Митино Елена: «То есть дети в садах вместо оздоровительной прогулки получают на выходе порцию токсичных выбросов, негативное воздействие на органы слуха, сердечно-сосудистую систему. Дети в садах, многоквартирных домах постоянно просыпаются от гула».

Да и кукурузных полей в Митино нет — жители нервничают. Аналогичная ситуация в Химках — там уже научились различать самолеты по звуку и запомнили расписание рейсов. А ведь покупали квартиру в тихом районе, говорит жительница Химок Татьяна: «Очень обидно, что мы купили дорогую квартиру в ЖК бизнес-класса, сделали дорогой ремонт, но жить там невозможно.

На детской площадке находиться плохо: постоянно слышен шум самолетов».

Жители северо-запада Москвы опасаются, что жилье теперь будет невозможно продать из-за самолетов. Хотя это не такой уж важный фактор, говорит председатель совета Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин: «Я бы не сказал, что наличие самолетов напрямую препятствует продаже квартиры. Митино как был популярным районом с момента появления метро, так им и остался».

Менять маршруты Шереметьево, видимо, не планирует. Аэропорт отказался от комментариев, переадресовав запрос в «Госкорпорацию по организации воздушного движения». А там ранее подчеркивали, что изменение траекторий может привести к негативным последствиям для авиасообщения Москвы. Да и Шереметьево не сможет развиваться, говорит авиадиспетчер, бывший сотрудник главного центра Единой системы организации воздушного движения Виталий Андреев: «Шереметьево был построен раньше, полосы там уже были проложены и никому не мешали. Естественно, сейчас интенсивность увеличилась, люди стали летать больше и чаще. Это нормально».

Почему третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьево запустили до расселения жителей Читать далее

Жители Митино жалуются, что им даже митинг не дают провести — всякий раз отправляют на другой конец Москвы в гайд-парк в Сокольниках. Поэтому они и обратились к премьер-министру, лишь бы их услышали: в Митино теперь так гудят самолеты, что не разобрать, о чем вообще говорят люди.

Открытие новой полосы в Шереметьево вызвало проблемы у жителей ближайших деревень Дубровки и Перепечино. По закону их должны были переселить до открытия полосы. Росавиация пообещала решить проблему за два года.