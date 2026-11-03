NYT: удар США по иранскому острову Кешм носил оборонительный характер
Удар США по иранскому острову Кешм был «небольшой оборонительной мерой» против иранцев, планировавших ракетные атаки на американские объекты, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников. По их словам, удар носил «ограниченный характер», и у властей США нет планов на дальнейшую эскалацию.
Американские СМИ сообщали, что сегодня ночью на юге Ирана были слышны взрывы из-за ударов вооруженных сил США по острову Кешм. По версии американской стороны, удар был оборонительным: чтобы заставить Иран прекратить атаки на торговые суда в Ормузском проливе. Иранское агентство Fars писало, что силы Корпуса стражей исламской революции уничтожили американский разведывательно-ударный дрон MQ-9 к востоку от пролива и еще два MQM-170 к югу от острова Кешм. Информации о жертвах или разрушениях нет.