От учебного стенда к научному прибору

Такая точность для современного производства не является экстремальной. Мы планируем, что на основе наших исследований можно будет создать прибор для поверки концевых мер длины — специальных металлических «брусочков», по которым поверяется большинство средств линейных измерений на производственных предприятиях. Сами по себе концевые меры длины должны иметь погрешность в несколько десятых микрометра, соответственно, измерять их размеры при поверке требуется с погрешностью в три-четыре раза меньше. Отсюда видно, что погрешность интерферометра 0,03 микрометра вовсе не является экстремальной для подобных задач, тем более что полная погрешность измерений всегда превышает основную погрешность прибора.