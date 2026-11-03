В Aurus прокомментировали сообщения о снижении стоимости Senat на 10 млн рублей
Пресс-служба российского автопроизводителя Aurus опровергла ранее опубликованные в СМИ сведения о снижении цены на седан Senat на 10 млн руб. По словам представителей Aurus, предоставление специальных условий для отдельных клиентов входит во внутреннюю политику, однако такие предложения не раскрываются и не относятся к публичной оферте, передает «РИА Новости».
О скидках на модель Senat накануне писал Telegram-канал Mash. В сообщении утверждалось, что таким образом компания «хочет поскорее распродать автомобили 2026 года выпуска». Mash уточнял, что седан будет продаваться за 40 млн руб. вместо 49-50 млн руб.
Автомобиль марки Senat был впервые представлен на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Тогда компания показала седан Senat 900 и прототип второй модели — Senat 1000. Производство Senat 900 запустили на бывшей площадке Toyota в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Седан оснащен трехлитровым двигателем мощностью 326 лошадиных сил. За 6,5 сек он способен разгоняться до 100 км/ч.