Руль в чужих руках

Исследование журналистов из Австралии выявило уязвимости у нескольких моделей китайского автопрома, сообщает издание Carscoops. Им удалось получить доступ не только к данным о состоянии автомобиля и показателях движения, но и о самих пользователях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Эксперимент журналистов ABC News с пикапом BYD показал, что водителя можно запереть внутри машины, легко включить музыку или дворники, а также управлять фарами во время движения. Больше всего «белых хакеров» шокировал доступ к микрофонам и возможность записать голос из салона авто, а потом с его помощью передать команды на телефон водителя, подключенный к мультимедиа.

В Китае уже не раз фиксировали вмешательство в системы автомобилей во время обновления прошивки по воздуху. Но у российских автовладельцев причин для паники нет, отмечает аналитик портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:

«Большая часть китайских автомобилей, попадающих в Россию по официальным каналам, немного купирована. С точки зрения функционала это, конечно, не очень хорошо, но, с другой стороны, появляется больше безопасности. История с BYD — это один из многих случаев. Еще несколько месяцев назад на слуху был инцидент с Xiaomi. Злоумышленники удаленно подключились и задали автомобилю маршрут, который он должен проехать».

При этом защита машин от взлома в последние годы стала одним из приоритетов для большинства автоконцернов, продолжает Денис Бобылев:

«Сейчас на многих автомобилях применяется постквантовая криптография, сложное шифрование, которое не позволяет удаленно взломать автомобиль и загружать туда сторонние обновления. Китай над этим работает. Автомобили, которые выходят, условно, в этом году, лучше и качественнее защищены от внешних кибератак».

В России автолюбители беспечно относятся к кибербезопасности. Их больше волнует спутниковая защита от угона, хотя и ее запрашивают все реже, отмечает руководитель автосервиса Fit Service «Павелецкая» Александр Гоман:

«Любая машина, у которой есть блок управления и мультимедиа с выходом в интернет, будет подвержена этим проблемам. Раньше как было: мы ставим охранную систему, включая спутниковую, и все зависело от самого граббера. Сколько было у нас прецедентов, когда клиенты просто запирали машины автоматом, приезжали люди, отжимали стекла и открывали машину. Такой доступ возможен в любом случае. Если на машине есть интернет, подключиться к ней реально».

На официально поставляемых китайских машинах блоки телематики отключены, поэтому получить доступ к машине нельзя, уверяет эксперт по защите от угона Владимир:

«Их перепрошивают либо ставят модемы, чтобы был интернет, и не более того. Можно отследить машину, завести ее, открыть, закрыть. В движении там ничего сделать нельзя».

Получить доступ к машине, которая поставлялась альтернативными маршрутами, можно только через «угон» аккаунта. Причем не родного, а того, что поставят уже в России, говорит основатель компании E.N. Cars Евгений Забелин:

«Российские компании, которые занимаются русификацией и адаптацией автомобилей, уже начинают взламывать прошивки, чтобы заставить автомобиль работать с российскими сим-картами. Как раз через подобные уязвимости это все и делается. Прошивки защищаются. Почти на все современные китайские автомобили в Китае устанавливается операционная система Huawei, например на M-Hero и Voyah. А на российскую версию ставят Android. При этом автомобиль вообще лишается функции удаленного управления».

Как напоминает издание Carscoops, проблемы с кибербезопасностью есть почти у всех автопроизводителей. Через телематику они собирают огромный объем данных о водителях. И речь не только о средней скорости. В перечне могут быть даже «генетические характеристики» и «аспекты сексуальной жизни».

Юлия Савина