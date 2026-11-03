Трамваи Курска получили еще 1,2 млрд рублей поддержки от ВЭБ.РФ
Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставила средства на оплату выполненных работ по реконструкции трамвайных путей в Курске. В рамках комплексного проекта модернизации трамвайной сети города на счета концессионера — ООО «Мовиста Регионы Курск» — направлено 1,2 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Мовиста» «Ъ-Черноземье».
«Впервые направлены 1,2 млрд руб. на оплату именно строительных работ по реконструкции трамвайных путей. Это важный этап в реализации проекта. Ранее при финансовой поддержке ВЭБ.РФ в город были поставлены все 22 новых трамвая "Львенок"»,— отметил исполнительный директор ВЭБ.РФ Валерий Снежко.
На сегодня в Курск поставлены все заявленные низкопольные трамваи, обеспечен запуск обновленного маршрута № 1 (движение открылось в марте 2024 года), реконструировано 32,5 км путей, установлено 52 остановочных комплекса.
Основные работы сосредоточены на нескольких участках маршрута № 4: на отрезке от Сумского моста до площади Добролюбова. По словам представителей ВЭБа, большая часть путей уже уложена, сварена и отбалластирована, продолжаются устройство переездов и монтаж контактной сети.
Общий одобренный бюджет проекта модернизации курского трамвая составляет 13,9 млрд руб., участие ВЭБ.РФ — 8,1 млрд руб., включая 3,2 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. В планах — реконструкция более 40 км путей, модернизация 96 остановок, строительство и ремонт 7 тяговых подстанций, обновление депо и внедрение цифровых решений для управления транспортом. Курский трамвай — один из старейших в России, он ведет историю с 1898 года.
19 октября госкорпорация ВЭБ.РФ поддержала Курскую область в решении о выделении капитального гранта на продолжение работ. На трамвайную концессию ГК «Мовиста» было дополнительно направлено 976 млн руб. «Не хочу и не буду сейчас обсуждать всю предысторию вопроса, она досталась нам в наследство в том виде, в каком досталась»,— отмечал тогда губернатор региона Александр Хинштейн. До этого, в середине июня этого года, на трамвай дали еще 950 млн руб.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкий губернатор Игорь Артамонов уже прокатился на обновленном этой же компанией трамвае.