Трамваи Курска получили еще 1,2 млрд рублей поддержки от ВЭБ.РФ

Общий одобренный бюджет проекта модернизации курского трамвая составляет 13,9 млрд руб., участие ВЭБ.РФ — 8,1 млрд руб., включая 3,2 млрд руб. из Фонда национального благосостояния. В планах — реконструкция более 40 км путей, модернизация 96 остановок, строительство и ремонт 7 тяговых подстанций, обновление депо и внедрение цифровых решений для управления транспортом. Курский трамвай — один из старейших в России, он ведет историю с 1898 года.