Артамонов прокатился по обновленному «Мовистой» участку липецкого трамвая

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично проехал по обновленному участку трамвайных путей и объявил о продлении движения маршрутов № 1к и № 2 до Центрального рынка. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ

«Проехали с коллегами по обновленному участку. Комфортно, быстро и удобно. Особенно в часы пик, когда трамвай позволяет не зависеть от пробок. Плюс это экологичный городской транспорт», — написал он.

Развитие трамвайной сети продолжается в сотрудничестве с компанией «Мовиста Регионы»: по словам губернатора, впереди ремонт еще одной ветки и строительство новой в Юго-Западный район города.

В апреле депутаты Липецкого областного совета одобрили законопроект о заключении дополнительного соглашения с группой «Мовиста», в соответствии с которым сроки окончания работ по трамвайной концессии переносятся на конец 2027 года. При этом, как заявили в облсовете 16 апреля, региональный бюджет сэкономит около 1 млрд руб.

В начале марта «Ъ-Черноземье» писал, что Государственная корпорация ВЭБ.РФ перечислила 422,3 млн руб. аванса ООО «Мовиста регионы Липецк». Средства впервые пойдут именно на строительные работы. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта составляет 14,5 млрд руб., из которых 9,3 млрд предоставит ВЭБ.РФ (включая средства Фонда национального благосостояния — 3,6 млрд руб.).

В конце 2025 года «Мовиста» на своем сайте отчиталась о поставке в город 46 низкопольных односекционных трамваев Усть-Катавского вагоностроительного завода (предприятие «Роскосмоса»). По состоянию тот момент готовность концессионного проекта по обновлению трамвайной инфраструктуры Липецка оценивалась в 60%.

Анна Швечикова