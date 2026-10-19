На реконструкцию курского трамвая добавили почти 1 млрд рублей
Госкорпорация ВЭБ.РФ поддержала Курскую область в решении о выделении капитального гранта на продолжение работ по реконструкции системы городского электротранспорта в облцентре. На трамвайную концессию ГК «Мовиста» направлено еще 976 млн руб. Средства позволят продолжить уже начатые работы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн 19 октября на совещании облправительства.
«Это не финал истории, безусловно, но, по крайней мере, это свет в конце тоннеля, который мы уже видим. Не хочу и не буду сейчас обсуждать всю предысторию вопроса, она досталась нам в наследство в том виде, в каком досталась»,— отметил глава региона.
В середине июня сообщалось о выделении на трамвайную концессию 950 млн руб. Тогда господин Хинштейн подчеркнул, что значительная часть решений по проекту уже реализована, и «отменять их на марше не представляется возможным». Курские власти губернатор назвал «заложниками ранее принятых решений».
В конце марта «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что совокупный объем участия ГК «Мовиста» в финансировании проекта модернизации трамвайной инфраструктуры Курска превысит 8 млрд руб. с учетом заемного финансирования от ВЭБ.РФ. При этом максимальный размер привлекаемых средств, включая федеральную поддержку, составит около 14 млрд руб.