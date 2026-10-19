На реконструкцию курского трамвая добавили почти 1 млрд рублей

«Это не финал истории, безусловно, но, по крайней мере, это свет в конце тоннеля, который мы уже видим. Не хочу и не буду сейчас обсуждать всю предысторию вопроса, она досталась нам в наследство в том виде, в каком досталась»,— отметил глава региона.