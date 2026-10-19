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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
Черноземье

На реконструкцию курского трамвая добавили почти 1 млрд рублей

Госкорпорация ВЭБ.РФ поддержала Курскую область в решении о выделении капитального гранта на продолжение работ по реконструкции системы городского электротранспорта в облцентре. На трамвайную концессию ГК «Мовиста» направлено еще 976 млн руб. Средства позволят продолжить уже начатые работы, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн 19 октября на совещании облправительства.

Константин Франовский / Коммерсантъ

«Это не финал истории, безусловно, но, по крайней мере, это свет в конце тоннеля, который мы уже видим. Не хочу и не буду сейчас обсуждать всю предысторию вопроса, она досталась нам в наследство в том виде, в каком досталась»,— отметил глава региона.

  • В середине июня сообщалось о выделении на трамвайную концессию 950 млн руб. Тогда господин Хинштейн подчеркнул, что значительная часть решений по проекту уже реализована, и «отменять их на марше не представляется возможным». Курские власти губернатор назвал «заложниками ранее принятых решений».

  • В конце марта «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что совокупный объем участия ГК «Мовиста» в финансировании проекта модернизации трамвайной инфраструктуры Курска превысит 8 млрд руб. с учетом заемного финансирования от ВЭБ.РФ. При этом максимальный размер привлекаемых средств, включая федеральную поддержку, составит около 14 млрд руб.

Денис Данилов