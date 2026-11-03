Московский подрядчик Петровской набережной в Воронеже признан банкротом
По данным Rusprofile, ООО «Стройсервис» было основано в феврале 2001 года в Шпаковском районе Ставропольского края, а с сентября 2025 года зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 235,7 тыс. руб. Единственным учредителем выступает Надежда Александрова, она же является директором фирмы.
В 2025 году финансовая картина «Стройсервиса» заметно ухудшилась. Выручка составила 187,3 млн руб., сократившись на 50% к предыдущему году (377,3 млн руб.), а чистая прибыль упала с 5,5 млн до 449 тыс. руб. В настоящее время компания выступает ответчиком в 13 арбитражных делах на сумму 83 млн руб. В отношении «Стройсервиса» открыто шесть исполнительных производств на 68 млн руб. По состоянию на 1 октября имелись сведения о задолженностях по налогам и сборам, а также штрафам на 62 млн руб. Компания состоит в реестре недобросовестных подрядчиков с 24 декабря 2025 года.
«Ъ-Черноземье» писал, что начальная цена контракта на торгах по продолжению благоустройства второй очереди Петровской набережной составляла 228,1 млн руб. «Стройсервис» победил, предложив выполнить работу за 226,9 млн руб. По техзаданию, до конца июля 2025-го подрядчику предстояло выполнить общестроительные работы, благоустройство и озеленение, смонтировать системы электро- и водоснабжения, освещения и полива, установить малые архитектурные формы, оборудовать сети связи и ограждение.