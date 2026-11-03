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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Московский подрядчик Петровской набережной в Воронеже признан банкротом

Арбитражный суд города Москвы признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении ООО «Стройсервис», которое в 2025 году получило контракт на продолжение благоустройства второй очереди Петровской набережной. Иск о признании должника несостоятельным в феврале этого года подало управление ФНС по Кировской области. Сумма требований составила 56,8 млн руб. Информация появилась в судебной картотеке.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Стройсервис» было основано в феврале 2001 года в Шпаковском районе Ставропольского края, а с сентября 2025 года зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 235,7 тыс. руб. Единственным учредителем выступает Надежда Александрова, она же является директором фирмы.

В 2025 году финансовая картина «Стройсервиса» заметно ухудшилась. Выручка составила 187,3 млн руб., сократившись на 50% к предыдущему году (377,3 млн руб.), а чистая прибыль упала с 5,5 млн до 449 тыс. руб. В настоящее время компания выступает ответчиком в 13 арбитражных делах на сумму 83 млн руб. В отношении «Стройсервиса» открыто шесть исполнительных производств на 68 млн руб. По состоянию на 1 октября имелись сведения о задолженностях по налогам и сборам, а также штрафам на 62 млн руб. Компания состоит в реестре недобросовестных подрядчиков с 24 декабря 2025 года.

В числе кредиторов «Стройсервиса», помимо ФНС, в деле выступают муниципальное учреждение города Сочи «Управление капитального строительства» и новороссийское ООО «Усадьба Белая дача». Подробная информация о сроках проведения конкурсного производства, а также текст решения суда в картотеке пока не опубликованы.

  • «Ъ-Черноземье» писал, что начальная цена контракта на торгах по продолжению благоустройства второй очереди Петровской набережной составляла 228,1 млн руб. «Стройсервис» победил, предложив выполнить работу за 226,9 млн руб. По техзаданию, до конца июля 2025-го подрядчику предстояло выполнить общестроительные работы, благоустройство и озеленение, смонтировать системы электро- и водоснабжения, освещения и полива, установить малые архитектурные формы, оборудовать сети связи и ограждение.

В конце октября также сообщалось, что Арбитражный суд Воронежской области зарегистрировал иск управления строительной политики Воронежа к другому подрядчику второй очереди благоустройства Петровской набережной — АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК-38). Сумма требований составляет 118,8 млн руб. Категория спора — ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда. ПМК-38 сейчас также последовательно идет к банкротству.
Денис Данилов