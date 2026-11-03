Московский подрядчик Петровской набережной в Воронеже признан банкротом

По данным Rusprofile, ООО «Стройсервис» было основано в феврале 2001 года в Шпаковском районе Ставропольского края, а с сентября 2025 года зарегистрировано в Москве. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 235,7 тыс. руб. Единственным учредителем выступает Надежда Александрова, она же является директором фирмы.

В 2025 году финансовая картина «Стройсервиса» заметно ухудшилась. Выручка составила 187,3 млн руб., сократившись на 50% к предыдущему году (377,3 млн руб.), а чистая прибыль упала с 5,5 млн до 449 тыс. руб. В настоящее время компания выступает ответчиком в 13 арбитражных делах на сумму 83 млн руб. В отношении «Стройсервиса» открыто шесть исполнительных производств на 68 млн руб. По состоянию на 1 октября имелись сведения о задолженностях по налогам и сборам, а также штрафам на 62 млн руб. Компания состоит в реестре недобросовестных подрядчиков с 24 декабря 2025 года.