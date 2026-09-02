145 млн предъявили кредиторы к подрядчику, испортившему воронежскую набережную

Арбитражный суд Ставропольского края принял заявление ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» о вступлении в дело о банкротстве кисловодского АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК-38), известного в Воронеже по работам на Петровской набережной и ливневке в Центральном районе. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Предприятие требует включить в реестр кредиторов задолженность в 68,4 млн руб. В марте «Ставрополькрайводоканал» уже обращался с требованиями на 83,9 млн руб., но обращение оставили без движения «с указанием на преждевременность». Повторное заявление на уже меньшую сумму поступило в августе. На этот раз суд принял его.

В конце декабря прошлого года межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области направила в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании «ПМК-38» банкротом из-за задолженности 76,8 млн руб. Дело о несостоятельности возбудили 15 января.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в августе заявил, что недоволен ходом благоустройства Петровской набережной, назвав подрядчика «недобросовестным».

По итогам проверки прокуратуры Воронежской области было возбуждено уголовное дело по статье мошенничества, совершенного в особо крупном размере, при строительстве «ПМК-38» ливневой канализации в облцентре за 1,1 млрд руб.

В самой же кисловодской компании заявляли «Ъ-Черноземье», что «предприятие движется к банкротству», а источники на рынке утверждали, что фирма уже «не намерена отрабатывать воронежские авансы». Это ставит под угрозу исполнение «ПМК-38» гарантийных обязательств по объектам в Воронеже.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Миссия неисполнима».

Анна Швечикова