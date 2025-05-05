Ставропольская компания благоустроит Петровскую набережную в Воронеже за 226 млн

Подряд на продолжение благоустройства второй очереди Петровской набережной в Воронеже получило ставропольское ООО «Стройсервис» Надежды Александровой. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Компания снизила начальную цену и предложила 226,9 млн руб. Контракт заключен. В торгах также участвовала вторая фирма, предложившая выполнить работы за начальные 228,1 млн руб.

Согласно проекту контракта, до 30 июля этого года подрядчику предстоит выполнить общестроительные работы, благоустройство и озеленение, смонтировать системы электро- и водоснабжения, освещения и полива, установить малые архитектурные формы, ограждения и сети связи. Источник финансирования — городской бюджет.

По данным Rusprofile, ООО «Стройсервис» зарегистрировано в 2001 году в Ставропольском крае для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 235,7 тыс. руб. Директор и владелец — Надежда Александрова. В 2024 году выручка общества составила 377 млн руб., а чистая прибыль — 5,5 млн руб.

Первая очередь обновления набережной, потребовавшая более 1,1 млрд руб., завершилась в прошлом году, работы в рамках второго этапа власти региона оценивают в 1,2 млрд руб.

Егор Якимов