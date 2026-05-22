Патрушев: в мире началась гонка военно-морских вооружений

Гонка военно-морских вооружений началась в мире. Значимость морской силы будет расти в ходе переформатирования мировой архитектуры, рассказал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на прошедших в Москве российско-вьетнамских консультациях, передает РИА Новости.

«По нашим оценкам, начавшееся переформатирование мировой архитектуры будет сопровождаться дальнейшим ростом значимости фактора морской силы. Видим все признаки начавшейся в мире гонки военно-морских вооружений», — отметил он.

Патрушев также заявил, что морские блокады и откровенное пиратство вновь становятся инструментами конкурентной борьбы на море. Нарастает борьба за контроль над стратегическими морскими коммуникациями.