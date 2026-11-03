Российский спортивный фонд заработал на процентных ставках 2,5 млрд рублей

Как сообщила госпожа Гарт, 32 олимпийские федерации уже получили из фонда больше денег, чем за 2025 год. По данным газеты, в их числе федерации самбо, гимнастики, а также танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Наталия Гарт утверждает, что за счет заработанных на процентных ставках средств РСФ покрыл свои хозяйственные расходы и еще около 1,5 млрд руб. выплатил на развитие школьного спорта и центра раннего развития детей.