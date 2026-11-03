Российский спортивный фонд заработал на процентных ставках 2,5 млрд рублей
С начала года Российский спортивный фонд (РСФ) заработал на процентных ставках в банке более 2,5 млрд руб. Эту сумму упомянули на встрече курирующего вице-премьера Дмитрия Чернышенко и главы Минспорта Михаила Дегтярева с главами российских спортивных федераций. РФС аккумулирует отчисления букмекеров для внебюджетного финансирования физкультуры и спорта.
Встреча прошла 2 ноября в закрытом формате. Подробности мероприятия рассказала «Ведомостям» президент федерации санного спорта Наталия Гарт. По ее словам, главной темой совещания была эффективность расходования средств, которые федерации получают от РСФ.
Как сообщила госпожа Гарт, 32 олимпийские федерации уже получили из фонда больше денег, чем за 2025 год. По данным газеты, в их числе федерации самбо, гимнастики, а также танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Наталия Гарт утверждает, что за счет заработанных на процентных ставках средств РСФ покрыл свои хозяйственные расходы и еще около 1,5 млрд руб. выплатил на развитие школьного спорта и центра раннего развития детей.
Председатель федерации лыжного спорта и сноуборда Дмитрий Свищев сказал, что фонд тратит на административно-хозяйственную деятельность и зарплаты около 2,9% бюджета. По его словам, это меньше, чем у «многих других НКО».
В октябре с министром спорта встретился президент Владимир Путин. Он заявил, что в деятельности РСФ не должно быть много бюрократизма. Господин Путин призвал направлять средства на поддержку спорта, а не на «аппарат с машинами», а также избегать ситуаций, при которых спортивные федерации «вообще без денег сидят».