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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Мир

Лукашенко: Трампу стоит дать премию мира за удержание ЕС от ядерного конфликта

Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира хотя бы за то, что не позволил европейским странам развязать ядерный конфликт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Он (Трамп.—"Ъ") действительно сдерживает матушку Европу от третьей мировой войны, которая может закончиться ядерным конфликтом»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА). Белорусский президент добавил, что если не прекратить российско-украинский конфликт, он может привести к третьей мировой войне.
«А чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься»,— пояснил Александр Лукашенко. Именно поэтому, по его словам, Дональд Трамп «неважно, по каким причинам» делает великое дело, останавливая эскалацию.
Президент Белоруссии предположил, что конфликт на Украине завершится в ближайшие месяцы. По мнению Дональда Трампа, сделка по Украине приближается. Очередные переговоры по урегулированию в составе технических групп из Москвы, Вашингтона и Киева состоятся 10 и 11 ноября в Абу-Даби.
Евросоюз
Дональд Трамп
Ядерное оружие
Нобелевская премия