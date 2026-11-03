Лукашенко: Трампу стоит дать премию мира за удержание ЕС от ядерного конфликта

«А чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься»,— пояснил Александр Лукашенко. Именно поэтому, по его словам, Дональд Трамп «неважно, по каким причинам» делает великое дело, останавливая эскалацию.