Лукашенко: Трампу стоит дать премию мира за удержание ЕС от ядерного конфликта
Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира хотя бы за то, что не позволил европейским странам развязать ядерный конфликт. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.
«Он (Трамп.—"Ъ") действительно сдерживает матушку Европу от третьей мировой войны, которая может закончиться ядерным конфликтом»,— сказал господин Лукашенко (цитата по БЕЛТА). Белорусский президент добавил, что если не прекратить российско-украинский конфликт, он может привести к третьей мировой войне.
«А чем она закончится, уже вслух говорят и большие политики. А за океаном от ядерного удара не спрячешься»,— пояснил Александр Лукашенко. Именно поэтому, по его словам, Дональд Трамп «неважно, по каким причинам» делает великое дело, останавливая эскалацию.