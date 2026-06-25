Лукашенко: народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе.

«Я уверен, и об этом говорил недавно представителям (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского, что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе»,— сказал господин Лукашенко (видео опубликовано в Telegram-канале Совета федерации). Он выразил уверенность, что страны смогут наладить отношения. «И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать»,— добавил белорусский президент.

Валентина Матвиенко находится с визитом в Минске для участия в мероприятиях XIII Форума регионов России и Белоруссии, который проходит 25–26 июня.