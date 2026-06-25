Лукашенко: народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко заявил, что народы России, Белоруссии и Украины рано или поздно будут вместе.
«Я уверен, и об этом говорил недавно представителям (президента Украины Владимира.— “Ъ”) Зеленского, что все равно наши народы будут вместе. Рано или поздно мы будем все равно вместе»,— сказал господин Лукашенко (видео опубликовано в Telegram-канале Совета федерации). Он выразил уверенность, что страны смогут наладить отношения. «И в этом плане вы можете на Беларусь рассчитывать»,— добавил белорусский президент.
Валентина Матвиенко находится с визитом в Минске для участия в мероприятиях XIII Форума регионов России и Белоруссии, который проходит 25–26 июня.
Заявление Александра Лукашенко о перспективе объединения народов России, Белоруссии и Украины следует рассматривать в контексте его давней риторики. С 2023 по 2025 год белорусский президент неоднократно высказывался о братских народах и исторической общности трёх стран, а также предлагал Минск в качестве площадки для мирных переговоров между Россией и Украиной. Он считает Белоруссию союзником России и постоянно подчёркивает схожесть их позиций по ряду международных вопросов.
При этом сам Лукашенко подчеркивал, что не обсуждал с Владимиром Путиным объединение России и Белоруссии в единое государство, хотя признавал необходимость создания «уникального и мощного объединения» суверенных и независимых государств. Он также отмечал, что «интеграционный проект» двух стран способствовал обмену опытом в государственном строительстве и развитию экономик.
В своих публичных выступлениях Александр Лукашенко часто призывает к переговорам по украинскому конфликту, иногда без предварительных условий, чтобы избежать дальнейшей эскалации и гибели людей. Он выражал обеспокоенность, что конфликт может привести к Третьей мировой войне, и говорил о готовности Белоруссии помочь в переговорном процессе.