Студенты «доучиваются» в школах

Более 40 тыс. студентов направили в российские школы вести уроки. Так чиновники стараются решить проблему с кадрами, пишут «Ведомости» со ссылкой на Минпросвещения. В июле 2025 года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий студентам работать учителями с четвертого курса вне зависимости от специальности. До этого такая возможность была только у тех, кто обучался на педагога. Нужны ли школам неопытные студенты? И откуда взялась замещающая кадровая потребность?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

К 2030 году замещающая кадровая потребность в учителях составит почти 100 тыс. человек, говорил министр просвещения Сергей Кравцов. Но проблем у школ, по его словам, не будет: в образовательные учреждения привлекут студентов, чтобы те получили практические навыки прямо во время учебы.

Однако в профсоюзе «Учитель» объясняют идею иначе. Там подсчитали, что школам уже сейчас не хватает около 750 тыс. педагогов. При этом речь не идет о незакрытых вакансиях. Часть ставок приходится на совместителей и учителей, работающих с повышенной нагрузкой. Впрочем, все не так страшно, полагает член правления Лиги образования Кирилл Савицкий:

«Сейчас студенты педвузов ориентированы на работу в системе образования, чего, в общем, не было раньше. Я знаю, что в Питере и регионах существует прекрасная система наставничества. Так, в ЯНАО и Хабаровском крае я такое видел. Там, где она работает, это повышает качество образования, а не понижает».

Для борьбы с дефицитом кадров в августе 2026 года Минпросвещения продлило эксперимент, в рамках которого студенты после третьего курса могут преподавать по своему профилю. Часто в школу приходят очень талантливые ребята, заметил учитель русского языка и литературы Артем Гусев:

«Бывает так, что студент-олимпиадник или высокобалльник увлечен педагогикой и хочет как можно раньше начать практиковаться и работать с детьми. Кто-то занимается подготовкой школьников к олимпиадам. Это очень интересные трансляция опыта и вопрос профориентации, профилизации уже студентов. Есть, конечно, и другие ситуации, когда студены, недоучившись, идут работать. Наверное, в таком случае они могут давать невысокие показатели, вызывать жалобы. На месте родителей я бы не стал оценивать человека просто по тому, студент он или уже выпускник вуза».

Производственная практика в педвузе всегда была самым эффективным экзаменом, подчеркнул ведущий научный сотрудник фонда «Индем» Владимир Римский:

«На этой практике всегда было видно, что дети очень позитивно относятся к молодым учителям, они с радостью включаются в такие уроки. Я, когда работал в школе, никогда не слышал от родителей высказываний, что нельзя студентов допускать к обучению. Причем специалист, проходящий практику, старается показать свои лучшие качества, у него всегда есть наставник, а это учитель с большим опытом. У нас такое тоже было».

Но любой студент-педагог должен пройти определенный отбор, чтобы работать с детьми, заметил Владимир Римский:

«Если студент хочет обучать детей, я считаю, это надо поддерживать, это совершенно нормально. Но он должен хорошо понимать, что ему следует не просто делать то, что он умеет и может, а он должен действительно тогда осваивать профессию учителя».

Несмотря на программу по замещению кадров, в школах усиливается дефицит молодых педагогов. Около 45% учителей сейчас находятся в возрасте старше 50 лет, подсчитали в консалтинговой компании SBS. При этом специалистов младше 30 осталось всего 15%.

Леонид Пастернак