«Уральские локомотивы» создали элементы ходовой части высокоскоростного поезда
Компания «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) изготовила первую партию основных элементов ходовой части высокоскоростного электропоезда — моторные и немоторные тележки. Губернатор Денис Паслер в своем Max назвал это важным этапом в реализации проекта.
«Завершаются их предварительные испытания перед подкаткой под вагоны первых составов. Установлены головной обтекатель и автосцепное устройство. Уже сварены и окрашены все 16 вагонов первых двух составов, идут сборка и монтаж электрооборудования, токоприемников»,— рассказал глава Среднего Урала.
Поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которые смогут развивать скорость до 400 км/ч, создаются на заводе «Уральские локомотивы» по поручению президента России Владимира Путина. Производство было запущено в 2025 году. Объем инвестиций превышает 40 млрд руб. Комплектацию вагонов поезда начали в конце августа — два первых опытных образца отправятся на испытания в 2027 году. К концу 2030 года планируется поставить 43 поезда для ВСМ.
Кроме того, компания «Синара-Девелопмент» на 79% завершила строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов на территории завода «Уральские локомотивы». По данным губернатора, уже готов испытательный центр тягового оборудования, там тестируется новое оборудование.