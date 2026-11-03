«Уральские локомотивы» создали элементы ходовой части высокоскоростного поезда

«Завершаются их предварительные испытания перед подкаткой под вагоны первых составов. Установлены головной обтекатель и автосцепное устройство. Уже сварены и окрашены все 16 вагонов первых двух составов, идут сборка и монтаж электрооборудования, токоприемников»,— рассказал глава Среднего Урала.