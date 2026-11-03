В Чите введен режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора
Мэр Читы Инна Щеглова заявила, что на территории краевого центра введен режим повышенной готовности. Поводом стала неудовлетворительная работа оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Олерон+».
Как сообщила госпожа Щеглова в своих социальных сетях, во всех административных районах Читы сложилась «серьезная ситуация» с нарушением сроков вывоза мусора с контейнерных площадок. В связи с этим в адрес городской и краевой власти «поступают справедливые претензии от земляков». Сейчас вывоз мусора в Чите осуществляют 12 единиц техники, при этом ранее в городе работало 34 мусоровоза.
По информации регионального портала Chita.ru, проблемы с вывозом мусора в Чите наблюдаются с сентября. Мэр города пообещала информировать жителей «о дальнейших мерах и действиях, направленных на решение проблемы».