В Чите введен режим повышенной готовности из-за проблем с вывозом мусора

Как сообщила госпожа Щеглова в своих социальных сетях, во всех административных районах Читы сложилась «серьезная ситуация» с нарушением сроков вывоза мусора с контейнерных площадок. В связи с этим в адрес городской и краевой власти «поступают справедливые претензии от земляков». Сейчас вывоз мусора в Чите осуществляют 12 единиц техники, при этом ранее в городе работало 34 мусоровоза.