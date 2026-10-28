Комплекс по производству высокоскоростных поездов на Урале построен на 79%
Компания «Синара-Девелопмент» на 79% завершила строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов на территории завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область), сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). На стройплощадке работают более 500 человек.
В состав комплекса общей площадью 67 тыс. кв. м войдут пять объектов: корпус для формирования компонентов кузова, корпус для проведения пусконаладки электропоездов, конструкторский центр, административный корпус и испытательный корпус тягового оборудования. Сейчас на площадке полностью завершено благоустройство.
Макет будущего комплекса был представлен на стенде группы «Синара» на промышленной выставке «Иннопром». Летом готовность объектов составляла 75%. Завершить работы планируется до конца года. Обновленные производственные мощности позволят к 2028 году выпускать до 18 высокоскоростных восьмивагонных поездов (144 вагона) и 150 скоростных вагонов электропоезда «Финист». Поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которые смогут развивать скорость до 400 км/ч, создаются на заводе «Уральские локомотивы» по поручению президента России Владимира Путина.