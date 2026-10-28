Комплекс по производству высокоскоростных поездов на Урале построен на 79%

Компания «Синара-Девелопмент» на 79% завершила строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов на территории завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область), сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). На стройплощадке работают более 500 человек.