При атаке на нефтетанкер в Ормузском проливе пострадали 12 моряков
МИД Индии: танкер On Peace под флагом Панамы был атакован в Ормузском проливе
Танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Пострадали 12 членов экипажа, сообщил МИД Индии.
«Мы осуждаем сегодняшнее нападение на торговое судно... Из 19 членов экипажа 17 являются гражданами Индии. Известно, что 12 членов экипажа получили ранения, в том числе 11 граждан Индии»,— заявили в ведомстве.
При содействии властей Омана пострадавшие моряки были эвакуированы и доставлены для лечения в Эль-Хасаб.
«Продолжающиеся случаи нападений на суда в регионе по-прежнему вызывают глубокую озабоченность у Индии. Мы вновь призываем к немедленному прекращению подобных атак в интересах мира и стабильности»,— добавили в индийском МИДе. Там призвали «как можно скорее восстановить судоходство и торговлю по международным водным путям».
Безопасность прохода через Ормузский пролив в 2026 году стала зависеть от возможности выбрать менее рискованный маршрут: 2 марта Международная морская организация рекомендовала судам избегать пролива, а 27 июня UKMTO предупредила о сохранявшихся минах и рекомендовала использовать южный маршрут. Ограничение затрагивает один из ключевых путей перевозки нефти и газа: по оценке организации, через пролив проходит до трети мирового трафика этих грузов.
Одновременно условия прохода связывались с предварительным согласованием маршрута. 25 июня КСИР заявил, что безопасное движение возможно только по маршрутам, официально утвержденным властями Ирана, а 28 июня в Тегеране говорили о необходимости получить разрешение иранской стороны; для иностранных судов это означало зависимость не только от навигационной обстановки, но и от такого согласования.