При атаке на нефтетанкер в Ормузском проливе пострадали 12 моряков

Танкер On Peace под флагом Панамы подвергся обстрелу при попытке пройти через Ормузский пролив. Пострадали 12 членов экипажа, сообщил МИД Индии.

«Мы осуждаем сегодняшнее нападение на торговое судно... Из 19 членов экипажа 17 являются гражданами Индии. Известно, что 12 членов экипажа получили ранения, в том числе 11 граждан Индии»,— заявили в ведомстве.

При содействии властей Омана пострадавшие моряки были эвакуированы и доставлены для лечения в Эль-Хасаб.

«Продолжающиеся случаи нападений на суда в регионе по-прежнему вызывают глубокую озабоченность у Индии. Мы вновь призываем к немедленному прекращению подобных атак в интересах мира и стабильности»,— добавили в индийском МИДе. Там призвали «как можно скорее восстановить судоходство и торговлю по международным водным путям».