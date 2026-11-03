Дело об изъятии имущества у Виктора Тихоненко поступило в суд

В Советский районный суд Челябинска поступил иск прокуратуры региона с требованием изъять у бывшего гендиректора «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко имущество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Южного Урала.