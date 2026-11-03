Дело об изъятии имущества у Виктора Тихоненко поступило в суд
Заседание назначено на 5 ноября
В Советский районный суд Челябинска поступил иск прокуратуры региона с требованием изъять у бывшего гендиректора «Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко имущество. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Южного Урала.
Надзорное ведомство действует в интересах трех межрегиональных территориальных управлений Росимущества: в Челябинской и Курганской областях, в Республике Крым и Севастополе, а также в Москве. По данным источника „Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, у Виктора Тихоненко и его близких собираются конфисковать более 60 автомобилей и объектов недвижимости, включая квартиры в Москве и в Крыму, а также премиальные машины, оформленные на родственников и доверенных лиц. Как считает прокуратура, активы экс-гендиректор фонда приобрел на доходы от коррупционных схем — в отношении Виктора Тихоненко расследуется несколько уголовных дел о превышении полномочий и получении взятки. Заявление надзорного ведомства принято к производству, заседание назначено на 5 ноября 2026 года.