Все, что нажито капитальным ремонтом
Прокуратура требует изъять у экс-руководителя регионального оператора капремонта собственность на 350 млн рублей
Прокуратура Челябинской области направила в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход государства имущества бывшего генерального директора специализированной некоммерческой организации — фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктора Тихоненко, а также связанных с ним лиц. По данным источников «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, надзорное ведомство требует конфисковать свыше 60 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка 350 млн руб., включая квартиры в Москве и в Крыму, а также премиальные автомобили, оформленные на родственников и доверенных лиц экс-чиновника. По версии прокуратуры, эти активы были приобретены на доходы от коррупционных схем: на протяжении 11 лет господин Тихоненко якобы обеспечивал аффилированным фирмам победу в торгах фонда капремонта на общую сумму свыше 1 млрд руб. Параллельно в Центральном райсуде Челябинска начинается процесс по уголовному делу в отношении Виктора Тихоненко, которое расследовало областное управление СКР по материалам регионального УФСБ. Ранее за коррупционные преступления, связанные с торгами, проводившимися в фонде капремонта, реальный срок получил бывший депутат регионального заксобрания Илья Бархатов и бывший сотрудник фонда Андрей Шадрин.
Как стало известно «Ъ-Южный Урал», прокуратура Челябинской области подала в Советский районный суд Челябинска иск об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего генерального директора фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Виктора Тихоненко и аффилированных с ним лиц.
Поводом для применения механизма конфискации стали результаты антикоррупционной проверки. Надзорное ведомство пришло к выводу о явном несоответствии между официальными доходами господина Тихоненко и членов его семьи и стоимостью приобретенных активов. Согласно материалам дела, за годы работы на руководящих постах в структуре регоператора фигурант и его близкое окружение стали владельцами более 60 объектов движимого и недвижимого имущества на общую сумму около 350 млн руб.
Активы оформлялись не только на территории Челябинской области, но и в Москве, а также на курортном побережье Республики Крым. Помимо жилой и коммерческой недвижимости, в перечень заявленного к изъятию имущества вошел парк люксовых автомобилей. Как полагает надзорное ведомство, для сокрытия реального имущественного положения объекты систематически регистрировались на родственников и подконтрольных доверенных лиц, не обладавших законными источниками дохода для совершения столь дорогостоящих покупок.
В основу исковых требований прокуратуры легли выводы о системном извлечении незаконных доходов бывшим главой регоператора на протяжении длительного времени. Виктор Тихоненко работал в фонде капремонта Челябинской области практически с момента основания структуры — с 2014 года. Он последовательно занимал посты начальника отдела технического заказчика, заместителя генерального директора, а после отставки предыдущего руководителя Вадима Борисова возглавил организацию в качестве гендиректора.
По данным правоохранительных органов, якобы пользуясь служебными полномочиями на различных руководящих ступенях, господин Тихоненко на протяжении 11 лет смог выстроить схему обогащения на государственных контрактах. По версии проверяющих, он якобы обеспечивал гарантированную победу на аукционах фонда подконтрольным и фактически учрежденным им через подставных лиц коммерческим организациям. Эти компании заключили с регоператором контракты на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ на сумму в общей сложности более 1 млрд руб. За обеспечение побед и беспрепятственное финансирование чиновник, как полагает следствие, якобы систематически получал от представителей предпринимательского сообщества незаконные денежные вознаграждения, которые впоследствии легализовывались через покупку активов.
20 марта 2025 года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Виктора Тихоненко. В тот же день второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по региону возбудил в отношении него уголовное дело. Изначально действия Виктора Тихоненко были квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). На следующий день, 21 марта 2025 года, Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия и отправил его в следственный изолятор.
В апреле 2025 года следствие расширило фабулу обвинения, добавив эпизод по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). По версии СК, будучи руководителем фонда, Виктор Тихоненко заключил договор на капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №37 по улице Сони Кривой в историческом центре Челябинска с подрядной организацией, которая фактически уже выполняла аналогичные работы на этом объекте. В марте 2025 года господин Тихоненко подписал акты приемки якобы заведомо не проводившихся работ и перечислил коммерсантам 6,3 млн руб.
Пока шло расследование, Центральный районный суд Челябинска и Челябинский областной суд неоднократно продлевали фигуранту меру пресечения — в мае и августе 2025 года, а затем в январе 2026 года, несмотря на попытки адвокатов добиться домашнего ареста под залог арестованного имущества. Под стражей экс-глава фонда провел почти год. В марте 2026 года мера пресечения была последовательно смягчена сначала до домашнего ареста, а затем до подписки о невыезде. Как сообщали источники «Ъ-Южный Урал», пересмотр позиции следствия был связан с тем, что Виктор Тихоненко полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и выразил готовность сотрудничать со следственными органами. 29 июня 2026 года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило на рассмотрение по существу в Центральный райсуд Челябинска.
В декабре 2025 года второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР возбудил в отношении Виктора Тихоненко еще два уголовных дела по ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взяток в значительном и крупном размерах). Они касались событий 2016–2019 годов, когда он возглавлял челябинский отдел службы технического заказчика фонда.
Следователи установили, что за беспрепятственную и ускоренную приемку выполненных ремонтных работ господин Тихоненко якобы получил от подрядных структур около 700 тыс. руб. Кроме того, еще в апреле 2018 года при закупках оборудования представитель одной из компаний, по версии обвинения, предоставил чиновнику незаконную имущественную услугу — скрытую скидку на приобретение квартиры в размере 764 тыс. руб. Взамен в аукционную документацию по замене лифтового хозяйства якобы были внесены дискриминационные требования, искусственно ограничившие конкуренцию на торгах.
Выход на господина Тихоненко стал возможен в том числе благодаря оперативной разработке, проводимой сотрудниками челябинского УФСБ и СКР. Так, в марте 2025 года челябинские контрразведчики совместно с коллегами из УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали в ДНР бывшего начальника отдела закупок и организации торгов фонда Андрея Шадрина и экс-депутата Законодательного собрания Челябинской области Илью Бархатова.
11 июня 2026 года Советский районный суд Челябинска признал Илью Бархатова виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к трем годам шести месяцам колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб. и конфискацией еще 600 тыс. руб. Бывший парламентарий пошел на сделку со следствием и дал показания в том числе в отношении задержанного позднее бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Господину Шадрину суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн руб.
При этом в Следственном комитете подчеркивают, что Виктор Тихоненко, Андрей Шадрин и Илья Бархатов действовали автономно друг от друга.
Если иск прокуратуры в отношении имущества Виктора Тихоненко и его окружения будет удовлетворен, объекты недвижимости в столице и на черноморском побережье будут обращены в государственную казну для последующей реализации на торгах. Дата предварительного заседания по иску об обращении имущества пока не назначена.