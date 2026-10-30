Все, что нажито капитальным ремонтом

Пока шло расследование, Центральный районный суд Челябинска и Челябинский областной суд неоднократно продлевали фигуранту меру пресечения — в мае и августе 2025 года, а затем в январе 2026 года, несмотря на попытки адвокатов добиться домашнего ареста под залог арестованного имущества. Под стражей экс-глава фонда провел почти год. В марте 2026 года мера пресечения была последовательно смягчена сначала до домашнего ареста, а затем до подписки о невыезде. Как сообщали источники «Ъ-Южный Урал», пересмотр позиции следствия был связан с тем, что Виктор Тихоненко полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и выразил готовность сотрудничать со следственными органами. 29 июня 2026 года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением поступило на рассмотрение по существу в Центральный райсуд Челябинска.