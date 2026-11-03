Минтранс подготовил изменения в ПДД для средств индивидуальной мобильности
Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД) и в ближайшее время опубликует документ для общественного обсуждения. Среди самых существенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. Планируется ввести и новые дорожные знаки для обозначения мест, где смогут парковаться только автомобили оперативных служб. “Ъ” ознакомился с финальным текстом поправок, которые готовились в течение трех лет и многократно обсуждались на разных площадках.
Электросамокат с двигателем мощностью от 250 Вт до 4 кВт будет считаться мопедом и иметь статус «механического транспортного средства». Аналогичное правило вводится для электровелосипедов, оборудованных мотором мощностью от 250 Вт до 4 кВт. Водитель электросамоката младше 16 лет сможет кататься исключительно за пределами «территорий общего пользования» — путь на улицы, набережные, скверы и бульвары для него будет закрыт.
В пределах дорог общего пользования и на прилегающей к ним территории запретят движение «средств и механизмов, требования к движению которых не установлены правилами», а также при отсутствии у них обязательной регистрации. Данная норма коснется в первую очередь популярных у подростков питбайков.
Еще одна поправка касается владельцев электромобилей. Сегодня правила позволяют выделить для электрокаров и гибридов отдельное парковочное место, которое, как правило, расположено около зарядных станций. Условия использования этих мест детально не зафиксированы. В ПДД пропишут, что стоять там могут только электромобили и лишь во время зарядки. Ряд изменений на первый взгляд носят уточняющий характер, но в действительности имеют важный смысл.