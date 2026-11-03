Минтранс подготовил изменения в ПДД для средств индивидуальной мобильности

Минтранс завершил работу над проектом масштабных изменений в правила дорожного движения (ПДД) и в ближайшее время опубликует документ для общественного обсуждения. Среди самых существенных изменений — запрет курьерам выезжать на тротуары; запрет кататься вдвоем на электросамокатах; обязанность владельцев мощных электровелосипедов предъявлять права категории М; возможность введения платной парковки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). У обычных граждан право ездить по тротуарам на электросамокатах сохраняется. Планируется ввести и новые дорожные знаки для обозначения мест, где смогут парковаться только автомобили оперативных служб. “Ъ” ознакомился с финальным текстом поправок, которые готовились в течение трех лет и многократно обсуждались на разных площадках.