К 2030 году в России планируют более чем вдвое увеличить число гериатров
Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Ольга Ткачева, выступая на конгрессе «Право на здоровье», сообщила о планах увеличить число врачей-гериатров с 1,7 тыс. в 2025 году до более чем 3,7 тыс. в 2030 году. В этот же срок в России планируется открыть 674 новых гериатрических кабинета (в 2025 году их было 1,4 тыс.).
Главный гериатр Минздрава России Максим Кабанов в комментарии для “Ъ” напомнил, что в 2017 году в стране работал только 221 врач-гериатр, к 2025 году их стало почти в восемь раз больше — со временем потребность в таких специалистах будет только расти. «Новые технологии профилактической медицины, кардиологии, терапии, онкологии, эндокринологии, неврологии позволяют успешно бороться с заболеваемостью и смертностью от хронических неинфекционных заболеваний,— пояснил господин Кабанов.— А это значит, что и абсолютное число, и доля лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей в структуре населения РФ будут расти». Любопытно, что прогноз Максима Кабанова отличается от обнародованного Ольгой Ткачевой. В «дальнейшем» (конкретный год он не называет), по его данным, планируется довести количество гериатров до 2,5 тыс. и создать около 1,8 тыс. гериатрических кабинетов.
По данным портала «ПроДокторов», гериатры не самая востребованная специальность. В 2025 году с помощью сервиса к ним онлайн записались всего 345 раз, за неполный 2026 год — уже 426 раз. На конец 2024 года на «ПроДокторов» находилась информация о 846 гериатрах, год спустя число выросло до 927, а сегодня есть информация о 1014 специалистах этого профиля. Средняя стоимость приема среди врачей, к кому можно записаться онлайн,— 4,8 тыс. руб. В России функцию гериатра в поликлинике традиционно выполняет обычный участковый терапевт.