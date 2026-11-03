К 2030 году в России планируют более чем вдвое увеличить число гериатров

Главный гериатр Минздрава России Максим Кабанов в комментарии для “Ъ” напомнил, что в 2017 году в стране работал только 221 врач-гериатр, к 2025 году их стало почти в восемь раз больше — со временем потребность в таких специалистах будет только расти. «Новые технологии профилактической медицины, кардиологии, терапии, онкологии, эндокринологии, неврологии позволяют успешно бороться с заболеваемостью и смертностью от хронических неинфекционных заболеваний,— пояснил господин Кабанов.— А это значит, что и абсолютное число, и доля лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей в структуре населения РФ будут расти». Любопытно, что прогноз Максима Кабанова отличается от обнародованного Ольгой Ткачевой. В «дальнейшем» (конкретный год он не называет), по его данным, планируется довести количество гериатров до 2,5 тыс. и создать около 1,8 тыс. гериатрических кабинетов.