Мясо бройлера в октябре подорожало на 37% год к году
По итогу 44-й недели 2026 года (26 октября — 1 ноября) оптовая стоимость бройлера составила 250 руб. за 1 кг, увеличившись на 37% год к году, следует из данных участников рынка. К предыдущей неделе рост составил 2%. Филе подорожало на 42% год к году, до 458 руб. за 1 кг, бедро — на 38%, до 190 руб., окорочок — на 31%, до 205 руб., голень — на 22%, до 200 руб., фарш механической обвалки — на 3%, до 72 руб. за 1 кг. Год к году снизились цены только на крыло — на 10%, до 148 руб.
Рост оптовых цен сказывается и на рознице. По подсчетам Росстата, куры охлажденные и мороженые в сентябре 2026 года в магазинах подорожали в среднем на 15,8% год к году, до 267,8 руб. за 1 кг, окорочок — на 12,3%, до 310,5 руб.
Продукт дорожает из-за существенного увеличения издержек у птицеводов и сокращения производства. Подорожание этого вида мяса не удается сдержать даже за счет увеличения импорта из Белоруссии и Китая.