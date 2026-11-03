Российские СПГ-заводы в октябре отгрузили на экспорт рекордные 3,42 млн тонн
Экспорт СПГ из России за десять месяцев 2026 года вырос на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, до 28,65 млн тонн, следует из предварительных данных Kpler. В октябре российские СПГ-заводы также побили рекорд по ежемесячным поставкам, направив на международные рынки 3,42 млн тонн. Это почти на 1% выше предыдущего максимума, установленного в мае текущего года, и на 11,9% больше, чем в октябре 2025 года.
Поставки в страны ЕС в январе—октябре выросли на 6,5%, до 12,87 млн тонн, но доля ЕС в общем объеме российского экспорта СПГ снизилась с 47,8% до 44,9%. Основной вклад в европейский прирост внесла Испания, нарастившая закупки на 39% год к году, до 2,84 млн тонн. Наибольшие объемы традиционно уходили во Францию, которая закупила у России 5,43 млн тонн СПГ. Бельгия снизила закупки почти на 8%, до 3 млн тонн. Гораздо меньшие объемы уходили также в Нидерланды (1,32 млн тонн) и Португалию (0,22 млн тонн).
Рост российского экспорта СПГ в текущем году все больше связан с китайским направлением. Так, за десять месяцев 2026 года Китай обеспечил до 84% чистого прироста экспорта, поставки в страну за этот период увеличились на 47%, до 8,8 млн тонн. Всего в страны Азии было поставлено 15,16 млн тонн — это на 15,8% больше, чем годом ранее. Из октябрьских объемов почти 2 млн тонн ушли в Азию, 0,85 млн тонн — в ЕС, направления остальных грузов пока неясны.