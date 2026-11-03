Российские СПГ-заводы в октябре отгрузили на экспорт рекордные 3,42 млн тонн

Рост российского экспорта СПГ в текущем году все больше связан с китайским направлением. Так, за десять месяцев 2026 года Китай обеспечил до 84% чистого прироста экспорта, поставки в страну за этот период увеличились на 47%, до 8,8 млн тонн. Всего в страны Азии было поставлено 15,16 млн тонн — это на 15,8% больше, чем годом ранее. Из октябрьских объемов почти 2 млн тонн ушли в Азию, 0,85 млн тонн — в ЕС, направления остальных грузов пока неясны.