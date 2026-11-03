МКБ вернул 1,15 трлн рублей на межбанковский рынок

Согласно данным отчетности по РСБУ, размещенным на сайте Банка России, портфель кредитов юридических лиц МКБ за сентябрь снизился на 1,2 трлн руб. В этот же период средства, размещенные в кредитных организациях, выросли на 1,15 трлн руб. Ранее в июле была проведена обратная операция — средства в кредитных организациях снизились на 1,1 трлн руб., а кредиты юрлицам выросли на эту сумму. При этом кроме июльского роста портфель кредитов юрлиц рос и в июне (на 40,5 млрд руб.), и в августе (на 52,9 млрд руб.). Тем не менее без учета сентябрьского снижения на 1,2 трлн руб. за четыре последних месяца объем корпоративных кредитов снизился на 52,1 млрд руб., а с начала года — на 340 млрд руб. В 2025 году банк сократил корпоративный кредитный портфель на сумму около 400 млрд руб., что стало результатом расчистки баланса после смены собственника и команды топ-менеджеров.