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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Лента новостей

МКБ вернул 1,15 трлн рублей на межбанковский рынок

Согласно данным отчетности по РСБУ, размещенным на сайте Банка России, портфель кредитов юридических лиц МКБ за сентябрь снизился на 1,2 трлн руб. В этот же период средства, размещенные в кредитных организациях, выросли на 1,15 трлн руб. Ранее в июле была проведена обратная операция — средства в кредитных организациях снизились на 1,1 трлн руб., а кредиты юрлицам выросли на эту сумму. При этом кроме июльского роста портфель кредитов юрлиц рос и в июне (на 40,5 млрд руб.), и в августе (на 52,9 млрд руб.). Тем не менее без учета сентябрьского снижения на 1,2 трлн руб. за четыре последних месяца объем корпоративных кредитов снизился на 52,1 млрд руб., а с начала года — на 340 млрд руб. В 2025 году банк сократил корпоративный кредитный портфель на сумму около 400 млрд руб., что стало результатом расчистки баланса после смены собственника и команды топ-менеджеров.
МКБ входит в число системно значимых российских банков. По данным «Интерфакса», по итогам девяти месяцев 2026 года активы банка превышали 5 трлн руб. (9-е место), объем капитала составлял 370 млрд руб. (12-е место). Чистая прибыль по итогам отчетного периода достигла 19,5 млрд руб.
Эксперты считают, что в ситуации, когда на межбанковском рынке очень привлекательные ставки, забрать с него столь крупную сумму банк мог только, если компаниям его группы потребовались заемные средства на реализацию срочных проектов.
Подробнее — в материале «Ъ» «Кредитование исполнено».