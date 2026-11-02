В 2026 году вакантность торговых центров Москвы может вырасти на 12,2%
По итогам 2026 года доля свободных площадей в торговых центрах Москвы может увеличиться на 2,5 п. п. год к году, до 12,2%, следует из исследования CMWP, которое есть у “Ъ”. Похожий прогноз дают в CORE.XP: по данным компании, вакантность в торговых комплексах столицы в 2026 году увеличится на 2,7 п. п. год к году, до 8%.
Тренд прослеживается уже три квартала подряд: вакантность в суперрегиональных торговых объектах (средняя площадь такого молла — от 80 тыс. кв. м) за этот период увеличилась на 1,8 п. п. год к году, до 7,5%, в региональных (45–80 тыс. кв. м каждый объект) — на 1 п. п. год к году, до 5,4%, подсчитали в CORE.XP. Только в сегменте районных торгцентров (площадь каждого такого объекта 5–10 тыс. кв. м) доля свободных площадей снизилась до 10,5% против 13,2% годом ранее, уточняют консультанты.
Низкая заполняемость торгцентров продиктована оптимизацией розничных сетей, особенно компаний из фешен-сегмента, электроники и товаров для дома — продажи таких ритейлеров снижаются, и они вынуждены закрывать неэффективные точки, отмечает сопредседатель Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин.