В 2026 году вакантность торговых центров Москвы может вырасти на 12,2%

Тренд прослеживается уже три квартала подряд: вакантность в суперрегиональных торговых объектах (средняя площадь такого молла — от 80 тыс. кв. м) за этот период увеличилась на 1,8 п. п. год к году, до 7,5%, в региональных (45–80 тыс. кв. м каждый объект) — на 1 п. п. год к году, до 5,4%, подсчитали в CORE.XP. Только в сегменте районных торгцентров (площадь каждого такого объекта 5–10 тыс. кв. м) доля свободных площадей снизилась до 10,5% против 13,2% годом ранее, уточняют консультанты.