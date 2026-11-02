В октябре корпоративные заемщики привлекли минимальный с июля объем средств

Корпоративные эмитенты облигаций заметно сократили активность на внутреннем долговом рынке. По оценке Cbonds, по итогам октября состоялось 150 размещений на общую сумму более 743 млрд руб. Этот результат на 29% ниже показателя сентября, хотя и более чем на 18% превышает прошлогодний результат. Снижение активности связано с эффектом высокой базы сентября, когда за счет нескольких крупных сделок объем размещения был рекордным, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. «На фоне высокой доходности безрисковых инструментов и повышенного внимания к кредитным рискам инвесторы предъявляют более строгие требования к качеству заемщиков, что влияет на условия привлечения финансирования»,— отмечает руководитель управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Александр Ковалев.