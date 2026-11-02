В октябре корпоративные заемщики привлекли минимальный с июля объем средств
В октябре корпоративные заемщики привлекли 743 млрд руб. Из-за жесткой монетарной политики Банка России эмитенты прибегают к широкой диверсификации выпусков, активно предлагая валютные и секьюритизированные бонды, а также облигации с плавающим купоном. К концу года активность может вырасти как в связи с рефинансированием погашений объемом 1,5 трлн руб., так и подготовкой финансирования на начало следующего года.
Корпоративные эмитенты облигаций заметно сократили активность на внутреннем долговом рынке. По оценке Cbonds, по итогам октября состоялось 150 размещений на общую сумму более 743 млрд руб. Этот результат на 29% ниже показателя сентября, хотя и более чем на 18% превышает прошлогодний результат. Снижение активности связано с эффектом высокой базы сентября, когда за счет нескольких крупных сделок объем размещения был рекордным, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Банком России. «На фоне высокой доходности безрисковых инструментов и повышенного внимания к кредитным рискам инвесторы предъявляют более строгие требования к качеству заемщиков, что влияет на условия привлечения финансирования»,— отмечает руководитель управления по работе на рынках долгового капитала Совкомбанка Александр Ковалев.
При этом в отчетный период усилилась тенденция по размещению выпусков бондов с плавающей ставкой. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, было размещено 24 выпуска на сумму более 400 млрд руб., то есть больше половины общего объема. В июне такие выпуски занимали 41% рынка.