В Британии призывают правительство готовить пошлины на импорт товаров из КНР

Британские парламентарии считают реальной угрозу второй волны «китайского шока» (China Shock 2.0, первая фиксировалась в начале 2000-х) и призывают правительство страны готовить новые пошлины на импорт субсидируемых промышленных товаров из КНР. Такой призыв содержит опубликованный 2 ноября доклад комитета Палаты общин Великобритании по бизнесу, инновациям, науке и торговле. Ранее о возможности наступления второго «китайского шока» заявляла председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 27 октября о необходимости противодействовать избыточным производственным мощностям КНР говорил и канцлер Германии Фридрих Мерц.