Букмекеры оценили шансы демократов на большинство в Палате представителей в 95%

Но даже если исходить не из досрочного голосования, а из опросов общественного мнения, то и здесь прогнозы более позитивны для демократов. Модель известного электорального аналитика Нейта Сильвера дает им вероятность около 95% на получение большинства в Палате представителей и 76,4% — в Сенате. Букмекеры в целом согласны с этими прогнозами. На биржах прогнозов Kalshi и Polymarket шансы демократов на нижнюю палату оцениваются в 93–95%, на верхнюю — в 72%.