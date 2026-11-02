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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №203/П«Ъ» Газета
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Букмекеры оценили шансы демократов на большинство в Палате представителей в 95%

Об амбициях Демократической партии перекрасить американскую политическую карту в свой традиционный синий цвет на промежуточных выборах в Конгресс США свидетельствуют обнародованные за два дня до выборов результаты досрочного голосования. По данным NBC News, до 3 ноября досрочно или по почте в выборах приняли участие 52,2 млн американцев, или около пятой части избирателей (46% — зарегистрированные демократы, 35% — республиканцы). Разрыв между ними составил 11 пунктов.
Но даже если исходить не из досрочного голосования, а из опросов общественного мнения, то и здесь прогнозы более позитивны для демократов. Модель известного электорального аналитика Нейта Сильвера дает им вероятность около 95% на получение большинства в Палате представителей и 76,4% — в Сенате. Букмекеры в целом согласны с этими прогнозами. На биржах прогнозов Kalshi и Polymarket шансы демократов на нижнюю палату оцениваются в 93–95%, на верхнюю — в 72%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Америка на "синей волне"».