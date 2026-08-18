Бензол берут в кольцо

Государство готовит новые меры борьбы с дефицитом топлива. Как выяснил “Ъ”, правительство может запретить экспорт ароматических углеводородов, которые все более активно используются как октаноповышающий компонент при производстве бензина, что уже создало дефицит такого сырья для нефтехимии и вызвало рост цен. Участники рынка считают введение эмбарго на зарубежные поставки логичными, но сомневаются, что это улучшит ситуацию с доступностью ароматических углеводородов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве постоянно мониторят ситуацию с углеводородами

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ В правительстве постоянно мониторят ситуацию с углеводородами

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции обсуждает возможность запрета на экспорт ароматических углеводородов (бензол, фенол, толуол и ксилолы), рассказали источники “Ъ”. По их словам, соответствующее совещание рабочей группы прошло в середине августа. Собеседники “Ъ”, знакомые с его итогами, сообщили, что конкретного решения не было принято, так как у участников возникли разногласия по эмбарго на бензол и фенол. Чтобы снять их, министерства запросят мнения участников рынка для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

Источники “Ъ” на рынке связывают обсуждение меры со снижением производства ароматических углеводородов в условиях ремонтов НПЗ, а также с их более активным использованием в производстве топлива.

В Минпромторге сообщили “Ъ”, что ведут постоянный мониторинг ситуации на рынке ароматических углеводородов и при необходимости будут принимать решения для приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка. В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили.

Выпуск ароматических углеводородов падает не первый год. В прошлом году объем выпуска бензолов в России снизился на 10,3%, до 1,3 млн тонн, толуола — на 6,8%, до 361 тыс. тонн, ксилолов — на 17,3%, до 370 тыс. тонн.

Как поясняет источник “Ъ” на рынке, основные производители бензола, толуола и ксилолов (параксилола и ортоксилола) — НПЗ. Ароматические углеводороды используются в производстве бензина в качестве октаноповышающих компонентов, а также в нефтехимии для производства полимеров, каучуков, компонентов красок и моющих средств. У ароматических фракций и автобензина одно и то же сырье — определенные компоненты нафты, так что в зависимости от ситуации НПЗ решают, сколько оставить ароматических соединений в производстве, а сколько выпустить в товарный рынок. Сейчас нефтекомпании основную часть ароматических углеводородов направляют на производство топлива, разгружая ароматические установки и не продавая отдельные виды нефтехимического сырья. После перехода на экологический стандарт «Евро-5» содержание ароматических фракций в бензине было ограничено 35%, но сейчас ряду российских НПЗ разрешено выпускать топливо класса «Евро-2» и «Евро-3», где этот показатель выше — 42%.

Ограничение поставок сырья сформировало серьезный дефицит сразу в нескольких потребляющих отраслях.

Наиболее сложная ситуация сложилась в секторе промышленных смол для деревообрабатывающей промышленности, где используется фенол (производится из бензола и пропилена, производство в 2025 году — 270 тыс. тонн). Из-за падения поставок бензола некоторые потребители фенола оказались на грани остановки, говорит один из собеседников “Ъ”. По его словам, из-за внеплановых остановок крупных производств на рынке сложилась затяжная острая проблема нехватки сырья, что вызвало рекордный рост цен на фенол — до пиковых 135–150 тыс. руб. за тонну. Источник “Ъ” вспоминает, что ранее цены около года колебались на уровне 70–90 тыс. и потребители жаловались на дороговизну сырья, а сейчас готовы покупать его даже по нынешней стоимости, лишь бы не останавливать заводы и выполнять обязательства перед покупателями, но свободных объемов практически нет. Сокращение производства смол может, в свою очередь, критически сказаться на выпуске фанеры, древесно-стружечных плит и т. д.

Аналогичная ситуация сложилась с ортоксилолом и толуолом, которые помимо производства бензина используются в качестве растворителей в лакокрасочной промышленности. «Их стоимость сейчас доходит до 250 тыс. руб. за тонну, потому что на этот рынок их никто не предлагает. Таких уровней вообще никогда не было»,— говорит один из участников рынка. По его словам, чтобы обеспечить предприятия сырьем, компании начали импортировать толуол и ортоксилол. В компаниях—потребителях ароматических углеводородов подтвердили, что ситуация с обеспечением сырьем критическая, но не стали официально комментировать ее.

Собеседники “Ъ” на рынке указывают, что с текущими ценами на ароматические углеводороды их экспорт, который и до этого никогда не был существенным, практически остановился. Так что, по их мнению, введение запрета не повлияет на ситуацию на нефтехимическом рынке.

Так, по данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), экспорт толуола в январе—июле 2026 года упал на 35% год к году, до 1,3 тыс. тонн, но с мая поставки остановились. Эксперты указывают, что активное вовлечение ароматических соединений в выпуск бензина приводит к сокращению поставок для нефтехимической отрасли. По данным ЦЦИ, цены на бензол на внутреннем рынке за последний год выросли более чем в два раза, до 70–90 тыс. руб. в зависимости от базиса поставок.

Глава трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко отмечает, что ароматические углеводороды сегодня нужно по максимуму использовать для производства высокооктановых бензинов, поэтому запрет на экспорт соединений выглядит логичным в условиях эмбарго на зарубежные поставки бензина и его дефицита на внутреннем рынке.

Ольга Мордюшенко