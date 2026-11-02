Решение о назначении нового и. о. главы Владивостока удивило местных политиков
Врио губернатора Приморья, экс-мэр Владивостока Константин Шестаков назначил исполняющим обязанности главы краевого центра зампреда правительства края Кирилла Хижинского. Как ожидается, он будет представлен гордуме для избрания мэром Владивостока на постоянной основе. Это кадровое решение вызвало недоумение у некоторых местных политиков, указавших на то, что профессиональный опыт чиновника, ранее занимавшегося в основном вопросами сельского хозяйства, плохо соотносится с требованиями к мэру большого города. Кроме того, два года назад господин Хижинский был оштрафован судом за незаконную охоту на 150 тыс. руб.
«Представил сегодня на еженедельном планерном совещании исполняющего обязанности главы города Владивостока Кирилла Хижинского… Обозначил направления, которые в числе прочих требуют особого внимания руководителя столицы Приморья»,— написал Константин Шестаков 2 ноября в своем Telegram-канале. Он пояснил, что властям краевого центра необходимо заниматься строительством дорог, обновлением общественного транспорта и модернизацией теплосетей. «В город Владивосток должен прийти вдумчивый, серьезный профессионал из команды правительства»,— добавил врио губернатора.
Решение о новом назначении Кирилла Хижинского вызвало недоумение у некоторых местных политиков. «Человек возглавлял сельскохозяйственный муниципалитет, на посту зампреда также отвечал за сельское хозяйство — и вдруг получает назначение в большой город, тематика проблем которого совершенно другая. Логичным было бы назначение мэра Артема Вячеслава Квона или бывшего мэра Уссурийска Евгения Коржа, они имеют опыт решения проблем больших по региональным меркам городов»,— заявил “Ъ” депутат парламента края Евгений Ляшенко (КПРФ).