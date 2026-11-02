Иран готовится к возможному возобновлению войны с США
31 октября верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи, который больше восьми месяцев не появлялся публике, провел закрытое совещание с иранскими военачальниками. Им было дано указание повысить мощность и географию ударов по США и Израилю в случае нового конфликта. В Вашингтоне поползли слухи о том, что президент Дональд Трамп допускает применение против Ирана ядерного оружия, но уже после намеченных на 3 ноября выборов в Конгресс.
О встрече Моджтабы Хаменеи с главой центрального штаба иранских вооруженных сил Али Абдоллахи, командующим армией Амиром Хатами и командующим Корпусом стражей исламской революции Ахмадом Вахиди сообщила канцелярия верховного лидера. Главной темой беседы, которая состоялась 31 октября, стала возможная реакция Ирана на возобновление Соединенными Штатами и Израилем боевых действий против Исламской Республики. В ходе совещания верховный лидер распорядился «радикально обновить перечень военных целей», чтобы нанести США и Израилю исключительно болезненный удар. «Любая угроза любого уровня или типа должна быть встречена незамедлительным, эффективным и географически неограниченным ответом»,— заявил Моджтаба Хаменеи.
Угрозы со стороны Тегерана прозвучали на фоне обмена мирными инициативами между Соединенными Штатами и Ираном, который состоялся через катарских дипломатов в эти выходные. 31 октября Доху посетил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, которому катарские посредники представили американский проект урегулирования. Это подтвердил на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что обсуждается детальный план предотвращения нового конфликта. «Вопросов очень много, и они крайне сложные, а течение времени и действия США только добавили им сложности. Обмен (мирными.— "Ъ") посланиями продолжается и по сей день»,— проинформировал дипломат.
Сообщается, что 1 ноября иранская делегация вернулась в Тегеран для того, чтобы обсудить мирные предложения, переданные через Катар. Впрочем, любые инициативы американской стороны в Исламской Республике воспринимают с осторожностью.