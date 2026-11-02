Иран готовится к возможному возобновлению войны с США

Угрозы со стороны Тегерана прозвучали на фоне обмена мирными инициативами между Соединенными Штатами и Ираном, который состоялся через катарских дипломатов в эти выходные. 31 октября Доху посетил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, которому катарские посредники представили американский проект урегулирования. Это подтвердил на брифинге 2 ноября официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, добавив, что обсуждается детальный план предотвращения нового конфликта. «Вопросов очень много, и они крайне сложные, а течение времени и действия США только добавили им сложности. Обмен (мирными.— "Ъ") посланиями продолжается и по сей день»,— проинформировал дипломат.