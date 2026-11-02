Обвиняемым в покушении на генерала Владимира Алексеева продлили арест
Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест до 6 февраля 2027 года Любомиру Корбе, а также отцу и сыну Виктору и Павлу Васиным. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявили обвинения в теракте и покушении на теракт (ст. 205 УК РФ), посягательстве на жизнь военнослужащего (ст. 317 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Как установило ГСУ СКР, именно они в 2025 году по заданию СБУ, выделившей $30 тыс., начали готовить покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое было совершено в феврале этого года. По данным “Ъ”, к Новому году следователи планируют завершить расследование дела и направить материалы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи во Второй Западный окружной военный суд.
Следствие обосновало свое требование о продлении ареста вполне традиционными аргументами: оказавшись на свободе, фигуранты могут скрыться или иным способом воспрепятствовать расследованию.
В судебном заседании трое обвиняемых находились в приподнятом настроении — улыбались, шутили и подмигивали родственникам, которые пришли их поддержать.
Павел Васин сообщил, что в СИЗО ему не проводят необходимое медицинское обследование. Остальные тоже заявили об ухудшении здоровья, и на этом основании фигуранты просили суд выпустить их под домашние аресты.
«Прошу смягчить (меру пресечения.— “Ъ”) ввиду моей неопасности для общества… У меня двое маленьких детей, скрываться я не намерен»,— заявил суду Павел Васин.
Его адвокат поддержала просьбу об освобождении обвиняемого из СИЗО и добавила, что она написала заявление в правоохранительные органы по поводу пыток, которые, по словам подзащитного, к нему якобы применялись.
Любомир Корба попросил суд разрешить ему позвонить на Украину, чтобы узнать, жива ли его супруга. «То, что я сотворил,— я виновный. Но необязательно держать меня закрытым, я не убегу»,— сказал он.
Суд тем не менее аргументы следствия посчитал более убедительными и арест продлил.