Жителям 33 регионов сообщили о ядерной угрозе после кибератаки на МЧС

В понедельник, 2 ноября, около трех часов ночи по московскому времени жителям ряда российских регионов на телефоны пришло пуш-уведомление из официального приложения МЧС. «Угроза движухи! Не беспокойтесь! По всем регионам России (болота) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на три недели и ховайтесь в свой [нецензурное слово] подвал, иначе вам порвет туза!» — говорилось в оповещении.