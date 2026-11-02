Жителям 33 регионов сообщили о ядерной угрозе после кибератаки на МЧС
В понедельник, 2 ноября, около трех часов ночи по московскому времени жителям ряда российских регионов на телефоны пришло пуш-уведомление из официального приложения МЧС. «Угроза движухи! Не беспокойтесь! По всем регионам России (болота) были запущены ядерные боеголовки на носителях P1-SUN! Срочно запаситесь едой на три недели и ховайтесь в свой [нецензурное слово] подвал, иначе вам порвет туза!» — говорилось в оповещении.
Затем сообщение стало появляться в каналах региональных управлений МЧС в «Максе» — по Санкт-Петербургу, Белгородской, Московской, Нижегородской, Свердловской, Тюменской, Тульской и Челябинской областях, Пермскому и Ставропольскому краям, Башкирии и другим регионам, а также в Telegram-канале оперативного штаба Белгородской области.
Почти сразу сообщения были удалены. Через полчаса на официальных ресурсах МЧС появились сообщения о том, что приложение ведомства подверглось массированной кибератаке, «в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковой информации населению». К пяти утра в министерстве отчитались, что ситуация находится под контролем и специалисты принимают все необходимые меры по восстановлению штатной работы мобильного приложения.
«Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения. Оповещение граждан осуществляется через основные каналы: региональные и муниципальные системы оповещения (сирены, громкоговорители), сети связи (СМС-рассылка), а также через теле- и радиовещание. Мобильное приложение является лишь дополнительным вспомогательным сервисом информирования»,— заявили в МЧС.