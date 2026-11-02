Усик намерен завершить карьеру абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе
Александр Усик, король супертяжелого веса, который летом неожиданно решил расстаться со всеми чемпионскими поясами перед окончанием карьеры, как выяснилось, собирается завершить ее в прежней весовой категории — до 90,7 кг. В ней выдающийся украинский боксер планирует тоже стать абсолютным чемпионом, а его основной мишенью является главная звезда первого тяжелого веса американец Дэвид Бенавидес.
О своих планах Александр Усик рассказал в интервью DAZN, посетив 31 октября крупный турнир в Эр-Рияде. В его центральном поединке мексиканец Сауль Альварес победил француза Кристиана Мбийи, отняв у него чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в суперсреднем весе (до 76,2 кг).
По словам Усика, «зачистив» супертяжелый вес, он собирается в 2027 году вернуться в «свой», то есть тот, в котором начал 13 лет назад профессиональную карьеру и который покинул на излете прошлого десятилетия, вес — первый тяжелый. Отвечая на вопрос о том, сколько он в данный момент весит, украинец сказал, что «96–97 кг», имея в виду, что с адаптацией к другой категории у него проблем не возникнет.