В Воронежской области ищут оператора дорожных камер на 2027 год за 100 млн

Мобильные комплексы установят на автомобили, которые будут двигаться по заданным маршрутам. Оборудование первого типа предназначено для автоматической фиксации нарушений ПДД. По окончании смены исполнитель также должен выгружать запись с видеорегистратора, установленного в салоне автомобиля. Комплексы второго типа, помимо нарушений, фиксируют транспортный поток.