В Воронежской области ищут оператора дорожных камер на 2027 год за 100 млн
Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» ищет подрядчика для работы с передвижными и мобильными комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. Оборудование входит в состав региональной системы «КРИС-Воронеж». Максимальная цена контракта составляет 100 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Услуги оплатят из областного бюджета. Исполнитель должен приступить к работе не ранее 2 января 2027 года. Завершить обслуживание комплексов необходимо до 24 декабря. Гарантийный срок — шесть месяцев.
В обязанности подрядчика войдут доставка передвижных камер к указанным местам, их размещение, настройка и обеспечение работы. После окончания смены оборудование потребуется доставить к месту хранения, а аккумуляторы — зарядить и обслужить.
Мобильные комплексы установят на автомобили, которые будут двигаться по заданным маршрутам. Оборудование первого типа предназначено для автоматической фиксации нарушений ПДД. По окончании смены исполнитель также должен выгружать запись с видеорегистратора, установленного в салоне автомобиля. Комплексы второго типа, помимо нарушений, фиксируют транспортный поток.
Заявки на торги принимаются до 18 ноября, итоги подведут 23-го.
В феврале стало известно, что «Региональный центр безопасности» подвел итоги конкурса на обеспечение работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД «КРИС-Воронеж» на 2026 год. Победителем стало ПАО «Мегафон» Андрея Бугакова, с которым заключили контракт по начальной цене 138,6 млн руб. Подрядчик обязался обслуживать технические средства автоматической фиксации до 26 декабря 2026 года.