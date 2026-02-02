Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Мегафон» за 139 млн будет обслуживать камеры на дорогах Воронежской области

Казенное учреждение Воронежской области «Региональный центр безопасности» подвело итоги открытого конкурса на обеспечение работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД «КРИС-Воронеж». Победителем стало ПАО «Мегафон» Андрея Бугакова, с которым заключили контракт по начальной цене 138,6 млн руб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В торгах участвовали еще три компании, оценившие свои услуги дешевле: петербургское ООО «Новые интеллектуальные электронные системы» Никиты Серегина, местное ООО «Безопасность информационных систем» Григория Егорова и нижегородское ООО «Грин» Юлии Гликман. Все они подали жалобы на документацию о закупке, но затем отозвали их.

Источник финансирования — облбюджет. Победитель тендера должен с даты заключения контракта по 26 декабря 2026 года настраивать и обслуживать технические средства автоматической фиксации (ТСАФ).

В декабре торги на определение подрядчика для применения ТСАФ были приостановлены в связи с жалобами «Мегафона» и компании «НИЦ ПМ-Ростест» на условия контракта.

Юрий Голубь