Принцип неотвратимости выдворения

МВД планирует безальтернативно выдворять иностранцев за 20 видов правонарушений, включая участие в несанкционированных митингах, принуждение к забастовкам, злоупотребление свободой массовой информации и мелкое хулиганство при неповиновении полиции. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы обсудили в рамках первого чтения. Выяснилось, что к документу есть много замечаний, в том числе финансового, юридического и идеологического характера. Тем не менее инициативу МВД решено было одобрить, а замечания обещают устранить ко второму чтению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Принимаемый Госдумой законопроект значительно расширит возможности МВД по выдворению мигрантов-нарушителей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Принимаемый Госдумой законопроект значительно расширит возможности МВД по выдворению мигрантов-нарушителей

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госдума в среду, 13 мая, рассмотрела в первом чтении проект поправок к КоАП, увеличивающий число правонарушений, из-за которых иностранцы обязаны будут покинуть Россию. Документ в марте 2026 года разработало МВД. Ведомство предлагает установить выдворение в качестве безальтернативного наказания по 20 статьям КоАП. В их числе — нарушение требований режима ЧС (ст. 20.5 КоАП), участие в деятельности иностранной или международной нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), участие в несанкционированных митингах (ст. 5.38 КоАП), принуждение к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40 КоАП). В ряде статей КоАП поправки вводят новый состав правонарушений именно для иностранцев: например, мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1 КоАП); распространение воздействующих на подсознание телепрограмм и кинофильмов; публикация в СМИ инструкций по сборке бомб и предложений по дистанционной продаже алкоголя (ст. 13.15 КоАП).

Сейчас КоАП предполагает, что выдворение иностранца — это лишь одно из возможных наказаний. Законопроект же сделает его обязательным дополнительным наказанием к штрафу.

При этом МВД хочет повысить суммы штрафов по 14 статьям КоАП РФ. Например, за нарушение иностранцами правил въезда в РФ, их незаконное привлечение к работе или незаконную трудовую деятельность самого мигранта МВД предлагает штрафовать на 4–7 тыс. руб. вместо нынешних 2–5 тыс.

Суть инициативы на заседании Госдумы изложил замглавы МВД Игорь Зубов. Следом от лица думского комитета по госстроительству выступил Никита Румянцев. Он сообщил, что комитет поправки поддерживает, как и фракция «Единой России». Замечаний к законопроекту не имеют и Счетная палата с Верховным судом. «Правовое управление высказало единственное замечание, которое будет учтено в процедуре второго чтения»,— сказал господин Румянцев. Речь идет о просьбе синхронизировать поправки с ранее внесенными изменениями в ст. 18.1, 18.2, 18.4 КоАП — увеличением штрафов за нарушения правил въезда и пребывания в РФ.

Депутат Нина Останина (КПРФ) указала, что принятие поправок потребует дополнительных средств из федерального бюджета. По ее словам, исполнение инициативы об административном выдворении обойдется в 600 млн руб. ежегодно, еще 597 млн руб. будет стоить содержание провинившихся иностранцев в спецучреждениях. В пояснительной записке МВД заявило, что планирует возмещать эти траты за счет увеличения штрафов для иностранных граждан.

Госпожа Останина предложила другой вариант: «А не можем мы рассмотреть вопрос о том, чтобы данные средства выплачивались за счет тех государств, откуда приехали данные граждане?»

Игорь Зубов заверил ее, что в рамках реформы миграционного законодательства «будут решены экономические вопросы» и это «приведет к тому, что очень минимально» будут бюджетные средства тратиться. «А для того чтобы решить вопрос в той постановке, как вы сказали, потребуются международные договоры, потому что существует ведь принцип взаимности»,— пояснил господин Зубов.

Депутат Владимир Плякин («Новые люди») поинтересовался, планирует ли МВД сделать исключение для тех иностранцев, на иждивении которых есть дети—граждане РФ. Игорь Зубов ответил, что поправки этого не предполагают, но добавил: «На сегодняшний день у исполнительной власти есть достаточно механизмов, чтобы решить каждый вопрос исходя из обстановки».

Депутата Вячеслава Мархаева (КПРФ) смутило упоминание статьи о мелком хулиганстве. «Двадцать лет живущий в России иностранец, имеющий здесь жену-россиянку и детей, за нецензурную брань в общественном месте по данной инициативе может быть принудительно выдворен из страны. Вопрос: не кажется ли вам, что абстрактный общественный порядок становится выше конституционной ценности семьи, права детей на отцовство? Это правовой пробел или осознанная попытка…» — тут микрофон господина Мархаева был выключен. А Игорь Зубов сразу же ответил: «Что касается хулиганства, то там норма альтернативная, мы необязательно будем его высылать. Конечно, надо здесь подходить нормально».

Депутат Юрий Синельщиков (КПРФ), выслушав коллег, заключил, что к законопроекту имеется «целый ряд существенных замечаний». Он предложил вернуть его на доработку, чтобы устранить их сразу, а не в процедуре второго чтения. Но Никита Румянцев заявил, что возвращать документ совсем необязательно. Говоря уже от лица «Единой России», господин Румянцев еще раз отметил, что фракция инициативу поддерживает и просит одобрить ее в первом чтении. После этого за принятие документа проголосовали все 325 депутатов.

Полина Мотызлевская