Верховный суд обязал ОТП-банк вернуть Соцфонду перечисленную умершей пенсию
Верховный суд РФ (ВС) поставил точку в споре Соцфонда с ОТП-банком о возврате 17,5 тыс. руб. пенсии, перечисленной на счет умершей клиентки. Ранее кассация отказала во взыскании денег с банка. Экономколлегия ВС обязала ОТП-банк вернуть ведомству спорную сумму, так как на нее не распространяются нормы о наследовании: наследники могут претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя.
История началась 2 ноября 2024 года, когда омское отделение Соцфонда направило в ОТП-банк списки на выплату пенсий по старости за текущий месяц. 8 ноября банк перечислил деньги на счета пенсионеров. Среди них оказалась женщина, которая, как выяснилось позже, скончалась еще 28 октября. 9 ноября фонд узнал об этом от загса, спустя два дня сообщил банку, а 13 ноября потребовал вернуть «неправомерно перечисленные средства» — 17,5 тыс. руб. Однако банк отказался это сделать.
После этого спор перешел в судебную плоскость. Соцфонд потребовал взыскать с банка сумму пенсии как неосновательное обогащение. Арбитражный суд Москвы поддержал ведомство и взыскал с ОТП-банка 17,5 тыс. руб., а также 50 тыс. руб. госпошлины. Апелляция оставила это решение без изменений. Суды исходили из того, что в следующем после смерти месяце пенсия человеку не положена, поэтому ошибочно переведенные деньги банк должен вернуть фонду.