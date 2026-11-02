Верховный суд обязал ОТП-банк вернуть Соцфонду перечисленную умершей пенсию

История началась 2 ноября 2024 года, когда омское отделение Соцфонда направило в ОТП-банк списки на выплату пенсий по старости за текущий месяц. 8 ноября банк перечислил деньги на счета пенсионеров. Среди них оказалась женщина, которая, как выяснилось позже, скончалась еще 28 октября. 9 ноября фонд узнал об этом от загса, спустя два дня сообщил банку, а 13 ноября потребовал вернуть «неправомерно перечисленные средства» — 17,5 тыс. руб. Однако банк отказался это сделать.