Новым президентом Болгарии стала сторонница восстановления отношений с Россией
Президентские выборы в Болгарии пришлось проводить в два тура, так как в первом, состоявшемся 25 октября, ни один из 27 кандидатов не набрал более 50% голосов. Явка в тот день оказалась чрезвычайно низкой — 22%.
Во второй тур прошли два кандидата — действующий президент Илиана Йотова (она временно заняла эту должность в январе: тогда Румен Радев покинул пост главы государства для участия в парламентских выборах и затем стал премьером) и оппозиционный политик Андрей Гюров.
В первом туре разрыв между ними оказался минимальным (Йотова получила 34,76% голосов, а ее главный соперник — 31,94%). Зато во втором действующий президент одержала убедительную победу. По данным болгарского ЦИКа, Илиану Йотову поддержали 57,58% избирателей, а Андрея Гюрова — 39,47%. Еще 2,95% граждан проголосовали против всех.
Явка осталась низкой — 29%. Этот факт связывают с отсутствием доверия к политикам и усталостью от политического кризиса: с 2021 года в стране прошло восемь парламентских выборов, а долгожданное устойчивое правительство сформировалось лишь полгода назад под руководством Румена Радева.
За этот срок оно, конечно, не могло разобраться с горой накопившихся проблем. Среди них — инфляция, дефицит бюджета, превышающий установленный предел ЕС в 3%, социальные проблемы и геополитические вызовы.
В период избирательной кампании вокруг фигуры Андрея Гюрова мобилизовались критики действующей власти, которые обвиняют новое правительство в пассивности и неспособности принять меры для обеспечения безопасности страны. Его кандидатуру в основном поддерживали избиратели до 30 лет, в то время как исполняющую обязанности президента — преимущественно старшее поколение.